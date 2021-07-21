「河南暴雨如果你處在經期」登熱搜籲女性防止感染　網民大讚暖心

河南連日來出現持續性強降水天氣，地鐵、街道、大廈等多地發生嚴重水浸。周三（21日），話題「河南暴雨如果你處在經期」登上微博熱搜，提醒處於月經期的女性，長時間被雨水浸泡後的注意事項，引發關注。有網民表示暖心，「時代真的在進步，女孩子們要好好的愛惜自己。」



周三（21日）凌晨，網民「雩歌_」在微博發文稱，「今天月經期的女孩兒，如果經歷過長時間的雨水浸泡，不要過於擔心害怕，請在脫離雨水浸泡後有條件的情況下及時清洗外陰防止感染。」

「雩歌_」又指，「因為陰道正常情況是前後壁貼合，然後還有皮褶，再加上生殖道長度以及宮頸口的阻隔，想要逆行感染上宮腔有點兒困難，但在髒水浸泡之後，清洗外陰是非常有必要的。」

這一條微博，還帶動了話題「河南暴雨如果你處在經期」登上熱搜榜，收穫逾854萬閱讀量，引發廣泛關注。

河南暴雨造成多地水浸。（視覺中國）

網民表示：

「沒什麼可羞恥的，安全第一，平平安安」。



「女孩子一定要好好保護自己，希望每個人都平平安安」。



「科普這個很暖心，及時清潔，願平安」。



「這個對女孩子真的很好的科普，河南人加油」。



「今天來姨媽了，躺在床上就在想，河南的很多姐妹可能還泡在水里或者洗不上澡。加油呀姐妹們，我已經捐了款了」。



「女生更應該注意泌尿系統感染，如果在髒水裡泡過，之後一定要仔細清理。女性尿道比男性短很多」。



「河南共青團」也在微博發文，提醒處於月經期的女性經雨水浸泡後的注意事項。（微博）

此外，「河南共青團」也在微博呼籲處於月經期的女性，經長時間雨水浸泡後，應及時更換衣物、衛生用品，若出現不適症狀應前往就醫。