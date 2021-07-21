河南暴雨｜火箭軍鄭州救災轉移500孩童　湖北江蘇等7省消防增援

河南省自上周六（17日）至今多地出現強降雨，其中以周二（20日）至周三（21日）的情況最為嚴重，省會鄭州暴雨成災，造成十多人死傷。

周三上午，駐豫火箭軍近200名官兵攜帶皮划艇、救生衣、鍬、鎬等必要救生器材赴鄭州搶險救災。據《央視軍事》報道，這些官兵首先到達鄭州市兒童福利院展開救援，目前已轉移500多名福利院兒童。



駐豫火箭軍赴鄭州救災。（央視新聞）

《央視軍事》在微博發布火箭軍在鄭州救災畫面，多名官兵抱著孩童從福利院撤離，把他們轉移到安全地方。據介紹，火箭軍成立於2015年，由第二炮兵更名而來，是直屬中央軍委掌控的戰略部隊。

遭受特大暴雨襲擊後，鄭州市14個中型水庫、河流超警戒水位。除了火箭軍以外，中部戰區空軍某部也緊急出動130多名官兵，攜帶9台車輛和抗洪物資，通過多處中斷路段，前往賈魯河中牟段進行堤壩加固。

針對連降暴雨引發險情，應急管理部還啟動了消防救援隊伍跨區域增援預案，連夜調派河北、山西、江蘇、安徽、江西、山東、湖北7省消防救援水上救援專業隊伍1800名指戰員、250艘舟艇、7套「龍吸水」大功率排澇車、11套遠程供水系統、1.85萬餘件（套）抗洪搶險救援裝備馳援河南防汛搶險救災。