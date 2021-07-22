河南暴雨｜全省至少33人死、8人失蹤　新鄉遭極強降雨雨量超鄭州

據河南省應急管理廳消息，截至周四（22日），河南此輪強降雨天氣已造成300.4萬人受災，至少33人死亡、8人失蹤。目前暴雨天氣仍然持續，多地發布紅色預警。

其中，新鄉遭遇當地有氣象記錄以來的最強極端降水過程，導致交通癱瘓、停水停電等情況發生。而截至周三（21日）晚10時30分，新鄉的受災人口已達47萬餘人，農作物受災面積達5.5萬餘公頃。



據新鄉氣象台消息，7月17日8時到22日6時，新鄉出現特大暴雨，最大降水量907毫米。全市175個站點中有14個站點錄得700毫米以上降水量。其中，最強降水時段為20日5時到22日5時，降水量812毫米。

而新鄉市區牧野氣象站監測到的最大兩小時雨量為267.4毫米，已經超越鄭州20日當日兩小時最大雨量的262.5毫米。

22日7時40分，新鄉市氣象台繼續發布暴雨紅色預警，並表示預計未來3小時內，輝縣、衛輝北部降水量將達100毫米以上，強降水可能引發城市內澇和山區地質災害。

目前，當地已組織專業搶險隊伍138支、9393人，群防隊伍300餘支、1萬餘人，以及各類應急車輛、裝備，開展搶險救援工作。全市已出動救災救援力量7.6萬餘人次，搶險救援車輛1521輛。

至於河南省全省災情已覆蓋103個縣（市、區）877個鄉鎮，造成300.4萬人受災，至少33人死亡、8人失蹤。全省已緊急避險轉移37.6萬人，緊急轉移安置25.6萬人，農作物受災面積215.2千公頃，直接經濟損失12.2億元人民幣。