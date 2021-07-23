河南暴雨｜女主播轟政府差勁惹議　說唱歌手P圖詐捐被批

河南暴雨災情持續。中共高層高度重視並密集派兵赴一線救援，內地民眾捐款捐物資為河南加油之際，卻有新聞主持人批評河南政府「差勁」，另有歌手造假捐款，引發網絡熱議。



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綜合7月22日消息，微博認證為鳳凰衛視主持人的沈星在7月21日在微博發文，「河南政府雖然很差勁，河南人民可真不錯。 ​​​」

對此，有網友評論表示自己親戚在河南，稱河南政府前幾日就發布了不要外出的預警，該網友指「瞬間發生的天災也要怪政府嗎？」，有網友則指出，「要說具體事情，不能這樣講話。」面對網友的勸告和質疑，沈星則在下面回應數條評論稱「不能說實話嗎？」「氣象部門有預警，政府無作為，導致重大人員傷亡，表現很差勁有問題嗎？」

作為公眾人物，有網友勸其刪除微博免受攻擊，沈星則在評論區回應，「不刪，我沒有什麼可失去的，不像我的朋友們有很多顧慮，只敢朋友圈發發牢騷，所以我敢發這條實話實說。」「有朋友擔心：你會不會受不了，我說：比這更無恥的污衊我都無視了，有什麼受不了哈哈。」「不要攻擊鳳凰衛視了，我離職了，有什麼衝我來。」

該條微博評論現已被設置成關注一百天以上的粉絲才可評論。不過該微博已被多個大V轉發批評，迅速引發網絡熱議。

資料顯示，沈星，1978年出生於江蘇，中國電視節目女主持人，曾任職於香港鳳凰衛視。她在2009年曾陷中國知名導演馮小剛「夜宿門」風波。

此外，有中國年輕說唱歌手造假捐款也被網友曝光。7月21日晚，說唱歌手「孩子王DrakSun」發布微博稱自己為河南洪災向鄭州紅十字會捐款18,000元人民幣。

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隨後有網友查證，指其曬出的捐款圖片造假，實際捐款為100元。

7月22日，「孩子王DrakSun」發布微博為此事道歉。而他正參加的《少年說唱企劃》節目7月22日發布聲明，指該說唱選手退出節目錄制。

河南暴雨災情持續，河南省應急管理廳7月22日最新通報，16日以來，此輪強降雨造成河南省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬人受災，因災死亡33人，失蹤8人。全省已緊急避險轉移37.6萬人，緊急轉移安置25.6萬人，農作物受災面積215.2千公頃，直接經濟損失12.2億元。

受災地區逐漸面臨缺糧、斷水、電力網絡供應不足情況。為此，中國應急管理部目前已派出翼龍-2H應急救災型無人機，可覆蓋15,000平方公里的音視頻通信網絡，供受困群眾通信報平安。

河南周邊七省連夜馳援河南；解放軍中部戰區調派8,500官兵赴一線救援；各地民眾通過各渠道捐贈物資錢款。

內地媒體報道指，截至7月22日上午，據不完全統計，來自網路、汽車、手機、地產等多個領域的超80家企業為河南捐款超21億元；中國娛樂圈超過130位明星捐款，捐款總金額破億元。台籍藝人張庭、林瑞陽、楊丞琳、趙又廷、吳奇隆、彭于晏、王大陸等也紛紛捐款馳援河南。