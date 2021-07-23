鄭州暴雨｜京廣路隧道被淹已致兩死　失蹤少年母深夜苦守現場

河南多地近日出現強降雨，省會鄭州暴雨成災造成多人死傷，京廣路隧道周二（20日）晚更僅數分鐘就被淹平，致大量車輛、人員被困。

據《財新網》報道，目前隧道積水已造成兩人死亡，死者周三（21日）在隧道排水時被打撈起。另外，該積水最深達13米的隧道仍在抽排，有失聯少年的父母深夜苦苦等待；對於隧道何時完成抽水和清理工作，現場協調指揮的人員亦尚無法給出準確答案。



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報道指，京廣北路隧道車輛被淹情況最為嚴重，隨着水位下降，大量被困私家車露出水面，在進入隧道口約500米處，還有二三十輛大巴車、私家車被困。現場工作人員表示，據其初步統計，現場有百餘輛車被困。

在現場指揮的安能集團第一工程局南寧分公司黨委書記、總經理趙玉鄂表示，京廣北路隧道內積水最深處達13米左右，周四（22日）下午三時左右已抽出了8米。他又指，目前抽出的水量估計達到20多萬立方米，但之後的抽水難度會更大，因深入隧道的距離越來越遠，隧道底部可能還有車輛和雜物等，並認為底下的情況還不明朗。

鄭州市城市隧道綜合管理養護中心工作人員透露，目前隧道積水已造成兩人死亡，遺體於抽水時被打撈起，其中一名女死者處於北段隧道路口，另一人則在南段路口，「聽說北邊的死者本來在隧道旁的主幹道上走，當時水很深，她就跨過了欄杆，她不知道欄杆裡面是隧道口，也是積水」。

工作人員指，由於水流倒灌是從高架橋往下灌，因此部分車可能是被沖下來。（財新網）

對於京廣路隧道積水何以如此嚴重，工作人員表示，從發現隧道有積水到隧道灌滿，大致推算就一兩分鐘，之所以如此快速，其推測是因為雨水從高架橋、隴海路等多個方向往中間倒灌，「高架橋、主幹道路段上的水都往低處流，只能到隧道裡」。工作人員又指，目前還沒辦法確定被淹的車輛的來源，但由於水流倒灌是從高架橋往下灌，因此部分車可能是被沖下來。

另一方面，鄭州市民馬女士自排水工作啟動後就一直在旁等候，直到周四深夜也沒有離去，因為其14歲兒子許玉昆正是在隧道失聯。

兩名14歲的少年均在20日於京廣路交叉口隧道遭遇洪水後失聯。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，事發當日，許玉昆和同學李浩明以及另外兩名同學外出玩耍，與另二人分開後，李浩明就騎着電動車想帶許玉昆去家中玩，隨後進入隧道。下午4時42分，許玉昆姐姐許女士致電予其中一同學勞某某，對方稱電動車在中原路、京廣路交叉口北段隧道被沖走，然後電話就斷掉無法接通，後來更關機。至下午約5時，當勞某某和另一同學蹚水返回隧道口時，隧道外已水深至膝蓋處，急流下也無法入隧道查看，二人於是將情況告知李、許二人的家長。

許家立即聯繫搜救隊和警方，但經過三日幾度苦苦搜尋仍無果。馬女士周四晚表示，水位已經下去很多，但目前隧道內積水仍有逾一米深，她現在還不知道兒子在哪，「我想趕快找到兒子」。