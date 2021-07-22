吳亦凡｜警通報指發生性關係屬實　背後另涉「第三者」詐騙案

內地藝人吳亦凡被19歲女子都美竹爆料「選妃」式誘姦未成年人一事持續發酵之際，北京警方周四（22日）發布最新通報指，經調查，吳、都二人確曾發生過性關係，然而事件背後卻另涉詐騙案，疑犯劉某迢虛構了3個身份對吳、都雙方實施詐騙，最終獲利18萬元（人民幣．下同），目前已被朝陽警方依法刑事拘留。



通過訊問嫌疑人、詢問當事人、走訪證人、調取書證、固定提取電子證據等工作，警方初步查明了有關事實。首先就吳亦凡與都美竹交往情況，通報稱，去年12月5日晚上10時許，時任吳亦凡執行經紀人馮某以挑選MV女主角面試為由，約都女到吳的家中聚會，當時有十多人共同玩桌遊並飲酒，而都在其他人員離開後在吳家留宿，兩人發生性關係。翌日下午，都在用餐後自行離開，期間與吳互相添加微信。兩日後，吳給都轉賬了3.2萬元用於網購，此後兩人至今年4月期間一直保持微信聯繫。

通報續稱，今年6月，都美竹與19歲女友人劉某文商議，在網上公開與吳亦凡的交往過程以提升網絡知名度，遂由劉某文於6月2日以微博賬號「劉美麗同學_」發布都被吳「冷暴力」的博文，都又在7月8日至11日跟進發布3篇博文。7月13日，31歲網絡男寫手徐某為牟取利益，主動聯繫都美竹商議，之後共同策劃並由徐某撰寫「決戰」等逾10篇微博文案，7月16日起由都陸續於微博發布。

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通報進一步稱，吳亦凡的母親於7月14日報警稱遭到都美竹敲詐勒索，經查後，警方揭發了另一宗詐騙案。

據指，23歲男子劉某迢在6月看到吳、都二人的網絡炒作信息後，產生冒充相關關係人對涉事雙方進行詐騙的念頭，於是先虛構女性身份，以曾被吳亦凡欺騙感情欲共同維權的名義，騙取都美竹的信任，並使用暱稱為「DDX」的微信號與都聯繫，以了解都、吳雙方交往情況。7月10日，劉某迢再利用手上的資訊冒用都美竹名義聯繫吳亦凡的律師，以雙方達成和解為名索償300萬元，並將自己與都美竹的銀行賬戶一併發予對方。同時，劉某迢利用微信號「北京凡世文化傳媒」，自稱吳亦凡的律師，與都美竹協商達成300萬元的和解賠償，惟雙方未簽署和解協議。

隨後，吳亦凡的母親先後兩次向都美竹賬戶轉賬50萬元，而未得到錢款的劉某迢繼續冒充都美竹，向吳某凡律師索要剩餘250萬元，惟未果。他及後再冒充吳亦凡律師要求都美竹簽署和解協議，否則索回50萬元。都美竹同意退款後，劉某迢冒充吳某凡律師，將其本人支付寶賬號交給都美竹，後者陸續轉賬了18萬元。

劉某迢最終在7月18日於江蘇南通市被捕，他對其詐騙犯罪事實供認不諱，已被朝陽公安分局依法刑事拘留。至於就網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網絡互曝的有關行為，通報表示警方仍在調查中，將根據調查結果依法處理。