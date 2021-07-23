吳亦凡事件｜都美竹否認詐騙收錢　還原被灌醉後送入臥室過程

內地藝人吳亦凡被19歲女子都美竹爆料「選妃」式誘姦未成年人一事持續發酵之際，北京警方周四（22日）發布最新通報指，經調查，吳、都二人確曾發生過性關係，然而事件背後卻另涉詐騙案，疑犯劉某迢虛構了3個身份對吳、都雙方實施詐騙，最終獲利18萬元（人民幣．下同），目前已被朝陽警方依法刑事拘留。



事後都美竹在微博發文回應稱，當時吳亦凡經紀人馮萌以談工作簽約新人為藉口約見面，並且只是說見面聊聊，之後去了才知道是在吳亦凡家裏的酒局，而不是單純談工作，當時都美竹說過自己酒量很差，但酒桌上的人卻一直灌醉她，後來喝的不省人事後，馮萌將她送到吳亦凡卧室。



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都美竹在文中強調，「不是我主動去的！不是我故意留下！」她還說，事後吳亦凡承認會對她負責，還說要和她談戀愛，結果發現吳亦凡同時還和其他女生在一起。

都美竹最後還稱，「我沒有詐騙，沒有收錢，他們都在未經我允許轉過來的錢，都會退回給公安機關，那麼多被騙的女孩找到我，我已經盡力發聲了，可以說我炒作，為了紅，怎麼說都可以，我無所謂，可能沒有一個讓所有人滿意的結果，但我真的盡力了，希望不要再有涉世未深的女孩被欺騙身體和感情了。」

此外，她還在評論區表示，「我不漂亮，不完美，但我盡力了。」「我受到的傷害句句屬實 並且現在一直在治療中，藥沒停。」

延伸閱讀：吳亦凡｜警通報指發生性關係屬實 背後另涉「第三者」詐騙案

7月22日，北京警方通報吳亦凡都美竹事件，稱吳亦凡經紀人2020年12月以挑選MV女主角面試為由，約都美竹到吳亦凡家中參加聚會，都美竹酒後與吳亦凡發生性關係，此後到今年4月兩人保持微信聯繫；都美竹後續發布的多篇博文有網絡寫手；嫌疑人劉某迢虛構女性身份，以曾被吳亦凡欺騙感情慾共同維權的名義騙取都美竹的信任，然後雙面欺騙吳亦凡方與都美竹方。而針對網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網絡互曝的有關行為，警方仍在調查中。

先前解約態度反覆不明的國際品牌LV終於公告，宣布終止與吳亦凡之合作關係。（微博）

與此同時，都美竹姐姐李恩也發文回應，「麻煩你們好好看看警方的通報，謝謝，不要看都沒看就來評論 ，我們說的都是事實，通報也寫了，都美竹是被騙的那一方 。」

警方通報調查出爐後，網民紛紛評論稱，「受害人不一定完美，但加害人一定有罪！」「說實在的即使女方是為了炒作，但是她沒有說謊啊，我也覺得她做了件好事兒，要不然還得多少個女孩子遭殃，而這種道德敗壞的人還在逍遙快活，wyf滾出中國！」

還有網民表示，「有些網友罵可能是覺得通報裏說的都美竹最開始的目的是進行炒作擴大知名度吧，不過就算她最開始目的是這樣那男的也是渣渣啊，比起男的這些事都美竹那點心思簡直就是渣渣。更何況還有後面她報的迷姦等一系列，如果都被證實是真的男的請進局子謝謝，如果是假的全是造謠那女的估計也得進局子，看調查結果吧。」