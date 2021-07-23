河南水災｜港區人大代表及政協委員捐款賑災　工聯會撥30萬港元

河南省連日暴雨成災，截至周四（22日），此輪強降雨天氣已造成300萬人受災，至少33人死亡、8人失蹤。行政長官林鄭月娥周四在Facebook發文，向河南省人民表示深切慰問。此外，香港社會各界也踴躍捐款捐物，支援河南抗洪救災。



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據新華社報道，港區全國人大代表集體捐款100萬港元，並致信河南省人大常委會表示，「香港同胞時刻關注著河南同胞的平安，謹向遇難同胞表示沉痛哀悼，向遇難同胞親屬和受傷同胞表示深切慰問，向英勇奮戰的救援人員表示崇高敬意。」

港區省級政協委員聯誼會也組織全體港區省級政協委員及會員捐款賑災，截至周四傍晚，有逾百名省級政協委員及會員共捐出400萬港元，有關善款將通過中聯辦送至內地有關部門。

工聯會也撥出30萬港元賑災，會長吳秋北、理事長黃國周四將捐款支票交予中聯辦，由其轉交河南省總工會。吳秋北表示，工聯會稍後還將發動內部募捐活動，呼籲工聯會屬會和會友支持，展現香港市民與內地同胞守望相助的精神。

其他通過中聯辦捐款的組織及企業還包括：香港福建社團聯會捐款380萬港元；中國生物製藥有限公司捐款500萬元人民幣現金及價值500萬元人民幣的應急救援物資；香港義工聯盟、香港義工基金集資捐出350萬港元；香港各界扶貧促進會捐款100萬港元；霍英東基金會捐資1,000萬元人民幣。

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稍早前，英皇集團及旗下藝人也宣布通過集團旗下的「英皇慈善基金」向「河南省慈善總會」捐款。集團董事會主席楊受成博士與兒子楊政龍先生捐款1000萬，旗下藝人謝霆鋒、陳偉霆各捐款100萬，容祖兒、蔡卓妍各捐款50萬，鍾欣潼、李克勤、惠英紅各捐款30萬，溫碧霞20萬，周勵淇5萬；李若彤捐款20萬，均為人民幣。