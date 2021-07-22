方中信捐款20萬加入河南賑災行列　內地網民大讚英皇低調積極行善

河南的暴雨災情觸目驚心，五千年一遇的特大災情帶來傷亡，不少民眾頓失家園、流離失所，受災人數數以萬計。每次內地出現災情，藝人都眾志成城，紛紛響應捐款捐物馳援救災，內地幾間科網巨頭及國企率先宣布捐款救災。



昨日（21日）起社會各界都紛紛投入到馳援河南抗洪救險行動中，其中英皇集團及旗下藝人更是香港首間率先宣布通過集團旗下的「英皇慈善基金」向「河南省慈善總會」捐款的企業。今次賑災捐款更由集團主席楊受成博士及兒子楊政龍，率領一眾英皇藝人馳援救災行動，以馬拉松形式呼籲身在香港及內地的藝人陸續加入。截至今天（7月22日），新增藝人包括方中信響應捐款20萬元人民幣，連同昨日英皇集團主席楊受成博士、執行董事楊政龍兩父子合共捐款1000萬、謝霆鋒、陳偉霆各捐款100萬、容祖兒、蔡卓妍各50萬、鍾欣潼、李克勤及惠英紅各30萬、溫碧霞20萬及周勵淇5萬，一共籌得人民幣1,435萬元。在主席楊受成博士的一呼百應下，英皇成為內地及港澳台地區首間捐款過千萬的娛樂公司。

方中信加入捐款陣列。（微博@方中信）

有不少眼利的內地網民表示，今次英皇帶頭捐款，有份捐款的藝人，除了在微博轉發救災訊息之外，卻沒有一個人提他們自己捐錢了。相反，有部分內地藝人在宣布捐款後隨即便登上微博當日熱搜，因此大讚英皇積極行善之餘，做事低調而不張揚。

英皇是次低調行善引起內地網民熱烈討論，內地主流社交網站「豆瓣」一篇被轉發多次的文章更稱讚英皇捐錢悄無聲息；而內地微博主「娛樂一枝花」則表示，英皇集團及旗下藝人捐款過千萬，對比其他娛樂公司多太多了。微信公眾號「娛樂喜樂聞」指英皇是河南災情中較早一批捐款的，老闆楊受成自己率先捐出1千萬，率領旗下藝人團結一致的舉動令人感動，特別點名讚賞藝人對社會有責任感，值得網友尊重。

內地各大平台讚揚英皇。

災情無情，人間有情的，無論如何，救人要緊，救災為先。不論怎樣，多方力量集結，定能發揮成效。