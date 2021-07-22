河南鄭州暴雨「千年一遇」？中央氣象台：僅靠現有數據難下此判斷

河南連日暴雨已造成全省103個縣（市、區）877個鄉鎮逾300萬人受災，因災死亡33人，失蹤8人，直接經濟損失12.2億元人民幣。



有關此次極端降雨天氣，鄭州氣象局周二（20日）曾梳理及總結稱，當地三天的降雨量達到617.1ｍｍ，相當下了以往一年的量，從氣候學的角度來看，小時降水、日降水的概率，重現期通過分佈曲線擬合來看，「都是超千年一遇的。」



「千年一遇」的說法其後被傳媒及網民廣泛使用。惟中央氣象台就指出，從目前掌握的氣象數據，無法下此定義。究竟「千年一遇」的說法是否準確？應該如何理解「千年一遇」、「百年一遇」等表述？



鄭州氣象局指從氣候學角度看，這次特大暴雨是「超千年一遇」。（影片截圖/微博@鄭州氣象）

鄭州氣象局：暴雨超千年一遇

7月20日16時至17時，鄭州一個小時的降雨量達到了201.9ｍｍ。7月17日20時到20日20時，三天的過程降雨量617.1mm。其中小時降水，單日降水均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。

鄭州氣象局指出，鄭州常年平均全年降雨量為640.8mm，相當於這三天下了以往一年的量。二從氣候學的角度來看，小時降水、日降水的概率，重現期通過分佈曲線擬合來看，「都是超千年一遇的。」

據其解釋，重現期在氣候學中是指在一定年代的雨量記錄資料統計期內大於或等於某暴雨強度的降雨，出現一次的平均間隔時間，為該暴雨發生頻率的重現期。

7月20日，河南鄭州，車輛經過積水路段。（中新社）

中央氣象局：很難判斷為「千年一遇」

但針對「千年一遇」的說法，中央氣象台首席預報員陳濤表示，從目前掌握的氣象數據，無法下此定義。

他在7月21日的媒體通氣會上介紹，從大氣科學研究的角度來看，中國在20世紀50年代之後才有了比較準確和完整的降雨量的科學記錄，到現在為止，整個降雨量記錄時間是70年左右。「千年一遇」的說法是依據較長的歷史記錄來推算某一類天氣事件，或者通過百分比的統計學方法，來表現天氣的極端性，這些都需要基於嚴謹的氣象記錄。

陳濤認為，所謂「百年一遇」、「千年一遇」在目前沒有得到可靠的、長時效的、有效的降雨記錄之前，很難去談這個問題。

（點擊影片）陳濤解釋鄭州暴雨是否「千年一遇」：

此外，中國城市規劃設計研究院生態市政院副院長呂紅亮在接受內媒《第一財經》採訪時表示，「重現期」和「千年一遇」的表述一致，都是概率學上的提法，後者具體指同規模的降雨量每年有千分之一的概率發生，而非絕對數值意義上的「一千年有且只發生一次」。在現實中，該強度暴雨或許千年出現多次，又或許不會出現。

另據《澎湃新聞》報道，「百年一遇」可看做「翻譯扭曲」的例子。根據美國地質調查局（USGS）官網介紹，在20世紀60年代，美國開始使用「100-year event」這一概念作風險評估，目的是評價「百分之一概率事件下，工程項目的可靠性」。「100-year event」翻譯成中文，經常被報道為「百年一遇」，但「百年一遇」其實就是1%概率事件。

圖輯｜河南暴雨受災情況：