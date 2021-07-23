河南暴雨｜「淹死一幫旱地土鱉」　北京男言論涉地域歧視被刑拘

河南暴雨災情引發中國民眾關切。據北京警方通報，北京一男子因詆譭河南受災群眾被刑拘。



據北京豐台區警方7月22日通報，近日河南省鄭州市遭受暴雨災害。民眾心繫災情之際，有人在微信群中用侮辱性語言詆譭受災群眾，造成惡劣社會影響。

7月22日，接群眾舉報後，警方迅速開展工作，於當日18時許將犯罪嫌疑人高某某（男，39歲）抓獲。目前，高某某已被豐台公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。

據網傳高某某在微信群中的聊天記錄，在說道河南暴雨災情時，他稱「大雨也就淹死一幫河南的旱地土鱉」、「為何伊濱區沒淹死幾百個」。

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此外，平日的聊天中，高某某對河南人似有明顯的地域歧視。聊天記錄顯示，他曾稱，「你們這幫土鱉世世代代只能參加河南高考，我家娃上清華北大，你家娃上山東藍翔……想想都開心」、「洛陽的工資只配接受中專大專人才……月薪兩千挺好的，學歷低的底層傻X要知足。」網友紛紛批評其言論惡毒，毫無素質。

據官方通報，截至7月22日，河南此輪強降雨自7月16日以來共造成河南全省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬人受災，因災死亡33人，失蹤8人。