吳亦凡都美竹「互撕決戰」　官媒：行為放縱、欺詐行騙一律嚴懲

在北京警方通報知名藝人吳亦凡事件後，中共政法委機關報《法治日報》及北京市委機關報《北京日報》發聲。同時，吳亦凡經紀人馮萌因最新爆料成為輿論關注的焦點。



《法治日報》7月22日發布評論稱，7月22日晚，北京警方通報「吳亦凡事件」，這場曾經攪動全網的「互撕決戰」，有了最新進展。簡單來說，通報內容可概括為四點：雙方發生性關係，屬實；都美竹與網絡寫手共同策劃發帖，屬實；事件背後另有詐騙人員「操縱」，已被刑拘；有關吳亦凡被舉報「多次誘騙年輕女性發生性關係」及其他行為，仍在調查。

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評論表示，警方的通報表明：法律是一切蠅營狗苟的「照妖鏡」，對準甚囂塵上的紛雜輿論，使其褪去層層遮蔽，顯露真相。而這真相之中，行為放縱者、惡意炒作者、欺詐行騙者，勢必無一例外，終要受到法律的嚴懲。

《北京日報》則連發兩條評論。題為《靠炒作走紅絕非正道》的評論稱，鬧劇已經塵埃落定。行為放縱，早晚要接受道德的審判；惡意炒作，勢必要受到法律的制裁。

另一篇題為《給依法還原真相嚴懲犯罪一點時間》的評論則表示，應當給還原真相嚴懲犯罪一點時間，要相信，法律不會冤枉一個好人，也不會漏掉一個惡人，這是基本的公共理性，也是應有的法治自信。法律有嚴謹的邏輯，司法有嚴格的程序。摒棄「吃瓜」思維，警惕流言炒作，也是法治思維、法治意識的應有之義。

7月18日，19歲女孩都美竹爆料吳亦凡以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，包括自己在內的受害者遠超8人，其中甚至包括2名未成年女生。但7月19日，吳亦凡在個人微博否認灌酒、收手機、「選妃」、「誘姦」、「迷姦」等說法。

7月22日，都美竹再爆料酒局細節稱，吳亦凡經紀人馮萌以談工作簽約新人為藉口約見面，去了才知道是在吳亦凡家裏的酒局，當時都美竹說過自己酒量很差，但酒桌上的人卻一直灌醉她，後來喝的不省人事後，馮萌將她送到吳亦凡卧室。

另據吳亦凡「站姐」（明星應援站的組織管理者）爆料，曾親眼看見吳亦凡經紀人馮萌在新說唱現場要女生的聯繫方式，吳亦凡表哥吳林還躲在樹後拍她。