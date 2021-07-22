河南暴雨｜盤點災情下的最暖心故事　網民：今天我們都是鄭州人

這兩天，鄭州成了全國人民最關心的話題。鄭州正在遭遇有記錄以來史上最強降雨，目前官方消息已經造成市民12人死亡。這可怕的程度，已經超越了大家的想像！



網站全部淪陷，一時間微博評論變成了求救信息。一時間，大家的心都被緊緊的揪住！盡可能的匯總有用信息，希望能盡快傳播，幫助到大家。

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那麼這場災害級的雨量，究竟有多大？讓我們來看一下。

災難級暴雨，一級紅色警戒

中國氣象頻道氣象分析師信欣：「從沒見過這樣強的雨！這是我工作以來，見到過的最強降雨！極度震驚！」

洪水湧入地鐵一號線鄭州大學站，鄭州地鐵全線網車站已暫停運營服務。同時鄭州地鐵另一車廂多人被困，水位淹過肩膀。鄭州市二七區一路口數十輛公交車被困，道路積水最深處達腰間。所幸，消防救援共營救被困群眾100人，無人員傷亡。

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鄭州隴海中路段因地勢原因水流湍急，過路行人手挽手，形成「人牆」一起過馬路。

鄭州市區銀基廣場負一樓被淹，多人被困。商場工作人員和熱心市民排成一排，泡在水裡喊著口號，用繩子將被困人員逐個拉了出來。

鄭州隴海西路消防站出動2車10人前往耿河小區幼兒園，救出鄭州一幼兒園被困師生150多人。幼兒園的整理箱變成救生船，送出一個又一個的小朋友。

人性的溫暖，永恆不變

而就算經歷瞭如此不安的時刻，還是依舊會有感人的瞬間。一支交響樂團因暴雨被困鄭州高鐵東站，孩子們現場演奏《我和我的祖國》，瞬間安撫了所有被困旅客的情緒。

一家酒店在大廳接納被困市民，提供浴巾、手機充電、還調高空調溫度。酒店工作人員稱，因房間已滿，用大廳接納無法回家的市民，昨晚大概有二三十人在大廳休息。「只要大廳能容納，我們就不會趕人。」

還有暖心的司機，看到母親背孩子蹚水回家，趕忙招呼著上車。除此之外，不僅是湖北派了救援隊，7省1800名消防指戰員正在增援河南的路上。全國一心，眾志成城。

災害過後，最需要警惕的是傳染病。官方發博，請注意，洪水容易引發疫病因為水里會裹挾垃圾、動物屍體、地上的細菌等等，如果有在外大面積接觸過雨水、泥水的河南朋友回到家後一定要清潔身體，把家裡的備用藥品找出來以防萬一。

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2018年，鄰國的日本也同樣經歷過一次大暴雨，成為30多年來最嚴重水災。此時不能嘲諷說，防災大國也有防不住的災害。因為超越人類承受極限的大自然災害，確實是無法阻擋且無力改變。但日本常年養成的防災意識和一部分應急措施，還是值得學習與參考的對象。日本以前，曾做過真人試驗洪水自救方法。在遇到山洪暴發或海嘯時，在5分鐘之內怎麼快速自救？到底哪種才是快速有效的自救方法？

一、牽手對抗：手牽著手，彼此支撐。看似強大，但是只要其中一個人摔倒，其他人也會跟著摔倒。二、抱著重物：每個人都抱著大石頭或是沙袋，認為加重重量就可以穩住不被洪水沖走，但大家卻忘了水有向上的浮力，這樣一來，人們反重心失穩被沖走；三、排成縱隊：大家列成一縱隊，男在前、女在後，這樣的姿勢，最前方的人也將面臨最大衝擊。看似不怎麼樣。結果反而挺住了大水，真是驚呆了小伙伴們！看似簡單，原來是因為，人接觸水的面積越少，所承受的力也會越小。聚集在一起的人，能發揮最大的力量。排成縱隊後，正是以最小的接觸面和最強的團隊力量去對抗水災。

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防災意識，也要從娃娃抓起！

在1995年阪神大地震之後，日本科學文部省重新調整了各大中小學校的防災教育制度。從啟發學生的防災意識開始，教育兒童、學生遇到火災、地震、洪水等災害時的避難路徑和自救知識。與常規的游泳訓練不同，孩子們被要求穿上自己平時穿的衣服甚至鞋子來游泳。這高度還原了落水後的情景，讓孩子們感受跟泳衣不同的阻力。落水後衣服的重量會加重，從而加速消耗溺水者的體力。所以這節課很重要的訓練是：怎樣讓自己漂浮起來等待救援。老師會告訴大家不要驚慌，也不要急著擺動自己的身體，大幅度的擺動身體會消耗體力也更容易嗆到水從而大大增加溺水概率。

在專業指導下，一名老師會帶上頭盔扮演可疑人員，其他的老師則會用手邊的椅子或是其他工具與壞人周旋，同時組織學生們逃離現場。老師們在合力對抗「壞人」。整個過程並不是形式主義，每一位老師都在傾盡全力地制服「壞人」保護孩子。從孩子入學開始，學校每學期都會組織防災演習。火災、地震各一次，每一次學校都會請專業人士到場做知識講解。此外，日本小學會有專門的一節課來講地震、海嘯等自然災害，幫助學生們進一步了解原理。

總的來說，日本社會的整體防災意識很強。在教育上也是從很早的階段就讓孩子們有了極強的自我保護意識。日本的教學理念是了解危險，並積極自保。再強大的硬件，再完善的設施，都不能100%的保證安全，但是在危機之際，常備的防災意識與知識，一定能增加我們獲救的機率。

加油，鄭州！

回到河南暴雨事件，雨水雖然已經停了。但接下去，是更漫長的修復和重建……雖然在防災硬件和設施上，我們的社會已經有了很大提高。但是氣候的變化越來越劇烈，安全的環境並非永久，在未來我們一定更需要高度重視防災意識，讓大家在面對危機的時候能夠冷靜處理，保護自己。

想起紀錄片《人生第一次》裡的一句話：「哭笑紛爭過後，都是人性永恆的光亮。」加油！鄭州！

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