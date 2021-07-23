東京奧運・女排｜土耳其隊7人被隔離　中國隊首戰生變數？

東京奧運女排賽事將於周日（25日）展開，屆時中國女排將首戰對陣土耳其。不過，土耳其女排7名隊員需進行隔離，亦令外界對她們能否如期參賽存疑。

但鑑於東京奧運會賽前6小時核酸陰性便可參賽的規定，這7人不排除有參賽的可能。不少內地網民對此直呼「不負責任」。



土耳其女排7名隊員需進行隔離。（澎湃新聞）

據土耳其排協周四（22日）消息，由於與土耳其女排同機前往東京的一名乘客被確診為新冠肺炎，土耳其女排的7名隊員需要進行強制隔離，其中還包括原定將擔任土耳其代表團開幕式旗手的女排隊長艾達（Eda Erdem Dündar）。

據了解，目前，土耳其女排的這7名隊員正在進行「軟隔離」，隔離期間她們仍可與其他隊友一同參加訓練，並每日進行核酸檢測。

而根據東京奧運會賽前6小時核酸陰性便可參賽的規定，這7名隊員仍有可能參加25日對陣中國女排的比賽。這也就意味著，中國女排在這場比賽中將面臨安全隱患。

據「我愛女排」透露，中國女排得知此消息後感到吃驚，但由於比賽已經臨近，隊員們並未擔心太多。中國女排主教練郎平表示，不管對手有什麼樣的變化，中國女排要做到排除干擾，專心做好自己。

+ 1

事件引發內地網民不滿：

「新冠不是有潛伏期嗎？賽前陰性管用？」。



「密接還能一起訓練？這只有國外才會這樣大膽行為」。



「保佑姑娘們平平安安」。



「怎麼說也要把他們隔離14天才能放出來比賽啊」。



「我只想說如果中國運動員因為非自身因素感染了，JP你拿命來」。

