東京奧運｜朱婷、趙帥擔任開幕式中國代表團旗手

東京奧運將於本周五（23日）開幕，中國體育代表團昨晚（17日）宣布，女排運動員朱婷、跆拳道運動員趙帥，將擔任東京奧運會開幕式中國體育代表團旗手。



《北京日報》報道，現年26歲的朱婷生於河南，是中國女子排球隊隊長，曾先後率隊奪得2015年、2019年世界杯冠軍和2016年里約奧運會冠軍，並多次榮膺世界大賽MVP。

即將年滿26歲的趙帥生於遼寧，是中國男子跆拳道領軍人物，在2016年的里約奧運會上奪得跆拳道男子58公斤級冠軍，實現中國男子跆拳道奧運會金牌「零的突破」。此外，他還斬獲過2017年世界跆拳道錦標賽男子63公斤級冠軍，是中國男子跆拳道的首枚世錦賽金牌。

在里約奧運會前，中國代表團開幕式旗手的人選一直由男子籃球隊隊員擔任，包括2004年雅典奧運會和2008年北京奧運會，由姚明連續擔任旗手；2012年倫敦奧運會則由易建聯擔任旗手。而在里約奧運會上，中國代表團首次改用非男子籃球運動員，由倫敦奧運男子花劍冠軍雷聲擔任旗手。

事實上，以往中國代表團都只有一位旗手，但本屆的東京奧運會比較特殊。去年3月，國際奧委會宣布，鼓勵參加東奧的各個代表團在開幕式上派出男、女各一名運動員作為旗手，而本屆奧運會將首次實現全部參賽代表團中至少有一男一女的運動員作為旗手。