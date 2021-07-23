河南暴雨｜兩大巴遇山洪受困　青年急中生智開鏟車勇救近70個生命

河南近日暴雨成災，除了災情及死傷數字備受關注外，各種民眾見義勇為、自發救人的事迹也陸續傳出。例如在周二（20日），一行近70名新進教師分乘兩輛大巴經310國道自鞏義市竹林鎮返回鄭州期間，於米河鎮高廟村時遭遇山洪，兩輛大巴漂在水上難以動彈。千鈞一髮之際，附近一名青年急中生智，啟動鏟車用鏟斗將被困人員救出。



當日鄭州航空工業管理學院近70名碩士博士生結束為期一周的入職培訓，乘雙層大巴打算返回鄭州。輔導員芮永要表示，雖然當時雨已經下了兩天兩夜，但出發時其實雨並不大，因此大家都想早些趕回單位。詎料一行人還是遭遇山洪，車窗被夾了碎石的山洪打破，洪水不久即灌滿第一層車廂，並繼續滲向第二層。隨後，洪水將兩輛大巴車逆向推至國道左側，其中芮永要等40餘人所乘的大巴因有輪子被卡而無法動彈。

現場水深達到1.7米左右，近70人被困車內逾一個小時。眾人於是開始砸碎車窗準備跳車，其中3名一米八高的老師從車窗翻出下車，可是看到水漫到他們脖子處時，其他人也嚇得不敢再跳。

危急之際，一名在附近公司避險的青年急中生智，接通電源線打火以啟動鏟車，先是推倒橫在道路旁的一段圍牆，然後開到大巴前方，將鏟斗高高舉起。一名11個月大的嬰兒先通過車頂通風口被送到鏟斗，之後女老師也分批爬進鏟斗，再然後到男老師。另外，另一輛大巴上的10多名老師已下車站在水深有五六米的堤岸上等着，還有一些男老師爬上樹堅持等待救援，而青年無懼水深流急，開鏟車繞了幾彎後又開始救他們，最終費了兩個多小時，一眾碩博生全悉數被救出。

目前，獲救人員已順利返回竹林鎮培訓地，芮永要表示，他們至今不知道該名救命恩人的名字，只知道其母是在鄭州仲發新材料有限公司做廚師，事發時他剛好在避雨，順手救了近70個生命。