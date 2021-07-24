河南暴雨｜鄭州總部受災斷電斷水　蜜雪冰城仍捐2600萬賑災引熱議

河南暴雨成災，創立於鄭州的茶飲品牌蜜雪冰城自周四（22日）起合共向災區捐款2600萬元（人民幣，下同）引發關注。有網民表示，「一杯奶茶的利潤幾毛錢，但就是這幾毛幾毛攢出來的2600萬元，蜜雪冰城捐給了此次的河南。」



22日，蜜雪冰城宣布，向鄭州慈善總會及河南溫縣合共捐助2200萬元用於抗洪救災和災後重建，並已向鄭州、滎陽等多個街道派出所以及醫院等地運送水、牛奶、酸奶11批次。

雖然鄭州暴雨停止、災情減輕，但暴雨轉移至其它市區造成嚴重災情。23日，蜜雪冰城又宣布向周口、新鄉、鶴壁、安陽等地區的慈善總會各捐100萬元，合共400萬元。

截止目前，蜜雪冰城累計向災區捐贈水、牛奶、酸奶、衣物等物資19批次、4萬餘箱（件），並將繼續從蜜雪冰城的幾個分倉調集飲用水及救援物資支援河南。

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據了解，專攻於下沉市場的蜜雪冰城憑藉低價的營銷模式而被大眾熟知，例如「3元冰淇淋」、「4元檸檬水」、「8元珍珠奶茶」等。

而在位於鄭州的總部辦公樓亦同樣受到災情影響，導致蜜雪冰城的辦公環境處於無水、無電、無網的狀態。在此情況下，依然捐款2600萬元的蜜雪冰城得到了網民的稱讚和認可：

「以後奶茶只喝蜜雪冰城」。



「別人都在捐款的時候，都在問蜜雪冰城捐款了多少，都忽略了它本身也是受災群體啊」。



「你們在鄭州總部也要平平安安，河南加油！」。

