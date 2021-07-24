鄭州暴雨｜京廣路南北隧道各有兩排水泵站　隧道半年多前才剛大修

河南鄭州日前遭遇強降雨，作為受災最嚴重的的地方之一，京廣路隧道的情況備受關注。據《澎湃新聞》報道，前述隧道半年多前才剛大修，範圍包括排水設施；而據論文顯示，京廣北路、南路隧道各有兩座排水泵站，泵站具備自動控制功能。



公開資料顯示，京廣快速路由高架橋、地面路和下穿隧道構成，其中京廣北路隧道主線全長1835米，橫斷面為雙向六車道佈置，而京廣南路隧道長約2.4公里，是京廣快速路的最後一段隧道，其亦為最長的一段隧道，頂部有開放式孔道天窗以便採光和通風。值得一提的是，京廣南路隧道雙向八車道位於鄭州地鐵5號線京廣南路站地下兩層位置，該隧道寬18.4米，隧道底板埋深13.09米。

報道指，今年1月，隧道開始施工大修，鄭州市城市隧道綜合管理養護中心主任林子卿曾介紹，修整期約半年時間，會持續到7月底，期間每天會分段進行局部封閉，而大修主要包含了京廣隧道內的消防設施，高壓供配電設施，排水設施，升級改造還有維修維護。後來，鄭州市城市管理局發布消息，指為加快項目施工速度，鄭州市城市隧道綜合管理養護中心會在3月15日起對夜間施工封道時間進行調整，每晚9時後對隧道實施半封閉；項目預計6月底完工。

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另一方面，事故發生後，隧道的排水泵問題也備受關注。相關論文顯示，京廣北路、南路隧道各有兩座排水泵站，泵站具備自動控制功能，當積水達到一定深度時即可自動啟動。

其中，鄭州市城市隧道綜合管理養護中心消息顯示，京廣南路隧道兩個雨水泵房距離隧道東西兩洞入口各200米，位於隧道箱涵結構的中隔牆，兩泵房分別設有兩台泵機，單個泵機設計流量為每小時295立方米，集水池容量為18.75立方米。至於京廣北路隧道的兩座排水泵站，據鄭州市市政工程勘測設計研究院消息指，其採用地下附建式，設於隧道西側，每泵站設3台水泵，兩用一備。

事實上，鄭州市城市隧道綜合管理養護中心亦曾改造京廣南路隧道雨水泵房，據《京廣南路隧道雨水泵房功能優化技術改造》提到，隧道在2015年時曾出現逾20厘米積水，而每次大雨時，全體隧道人員都需要出動進泵房值守抽水，令大量人力、物力、財力被浪費，效果不好。同時，排水泵在改造前還有一系列問題，包括超聲波液位計會受外界干擾而誤啟誤停；橫截溝進入集水池過濾網的過濾作用不明顯；泥沙沖刷進入泵房造成管道堵死等。而經實施改造，隧道在2016年無一處因設備原因出現積水，值班人數也能為此大減。