颱風「煙花」料明浙江登陸或72年來最強　蕭山村莊積水達成人胸部

內地北方近期水患不斷，受尚未登陸的颱風「煙花」影響，河南遭遇連日的強降雨釀成多人死傷。

而「煙花」預計明日（25日）下午至夜間將正式登陸，浙江等東部沿海地區料有持續性強降雨及大風天氣，浙江省水利廳、浙江省氣象局亦在今日（24日）聯合發布了山洪災害紅色預警，蕭山進化鎮、紹興型塘村等地已對居民進行了轉移和安置，其中進化鎮有村莊積水已到成人胸部。

中國天氣網稱，「煙花」或為1949年來浙江最強颱風。



今日晚上7時，「煙花」位於浙江象山縣東南方約280公里的東海南部海面上，中心附近最大風力有13級（40米/秒）。預計其將以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，強度變化不大。

據中國天氣網早前消息，「煙花」預計明日下午到夜間在浙江舟山到玉環一帶沿海登陸，之後強度逐漸減弱並有可能在華東地區迴旋，該區亦將有持續近一周的風雨天氣。中央氣象台預計，今日下午2時至明日下午2時，浙江中北部和東部、上海、台灣島中北部等地有大雨或暴雨，在颱風中心經過的附近海域或地區，風力可達12至14級，陣風15至16級。

而截至今日下午3時，紹興市柯橋區24小時降雨量達187.3毫米，屬全國之最。中國天氣網更稱，如果「煙花」以強颱風強度登陸，將是今年影響中國最強的颱風，亦會成為1949年7月以來登陸浙江的最強颱風。

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省水利廳、氣象局上午7時已聯合發布了山洪災害紅色預警，預計至明日上午8時，寧波市海曙區、象山縣、餘姚市等地，及舟山市定海區、岱山縣等地很有可能發生山洪災害。

根據颱風發展趨勢及《浙江省防汛防颱抗旱應急預案》，省防亦決定於中午12時將防颱風應急響應提升至Ⅰ級；省海洋監測預報中心下午4時亦繼續發布風暴潮、海浪雙紅警報。而在昨日（23日）召開的全市防禦颱風「煙花」工作動員部署會上，寧波市當局已表示，各級部門應做好人員轉移、預報預警以及預洩預排的工作。

紹興柯橋區型塘村一名鄒姓女村民表示，當地昨晚及今日上午均下了雨，由於村子附近有山，雨水向下流下，村中地勢較低的位置已經出現洪水。據區政府部門指，當地夏履鎮、湖塘街道等地皆受災，當地的工作人員正協助轉移受災的居民。

積水已達成人胸部位置。（影片截圖）

而蕭山進化鎮的吉山村、華家墊村、東山村亦已出現嚴重積水，網傅影像更顯示積水已達成人胸部位置。

在與吉山村相鄰的雲飛村，一名徐姓男村民表示，水來得很快，差不多有1米6深，他們從未遇過如此大的水，目前自己正在家中2樓避險，而一些房子質量較差的人家已被轉移。據一位村幹部指，該村有540多戶人家，目前已按需要轉移50多人。至於進化鎮政府工作人員亦表示，當局正在全力組織搶險。