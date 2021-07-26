鄭州暴雨｜「河南人那樣壞有啥好救」　湖北女涉地域歧視遭行拘

河南暴雨多人傷亡，在全城救災之際，有網紅卻為了營造汛情的畫面，趴在河水上直播欲吸引網民眼球，引起輿論。



河南爆發災情後，不少網紅主播都打着「戰地記者」之名，獲得關心河南災情的平台及網民關注。網傳圖片顯示，多名女士在一條不足20米深的河邊直播拍攝，大家都有不同的姿勢，包括站在水中、趴在水面，或甚直接在河中跪地，期間更舉手比劃「勝利」的手勢。

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抖音網名「賣汽車的大姐姐」，自稱帶著28個「兄弟」從貴州前去河南支援，讓她瞬間獲大批網民關注。惟幾個小時後，該網紅發布的影片竟由去河南支援改為去追老公，甚至開始在平台上賣貨賺錢，讓持續關注她的網民瞬間憤怒。大批網民對其不滿，並向平台舉報她博取眼球蹭流量的行為。目前，該女網紅已被平台封禁。

此外，河南鄭州、新鄉等地區近日遭遇嚴重洪災，但湖北赤壁市32歲女子黃某，卻在微信朋友圈中大罵河南人。據報，黃某在河南信陽市商城縣務工，7月21日在網上看到一段「湖北武漢167名消防指戰員緊急馳援河南抗洪一線」的短片後，隨即轉發短片並發布「河南人那樣壞，有啥好救的，不要救，別為了救別人，別還搭了我們湖北人自己的性命，讓他們去死，多死幾個壞人，好的就不要死了」的評論。

商城縣公安局網安大隊立即派員調查，並將她帶返派出所。黃某到案後對其違法事實供認不諱。由於她在網上的行為已構成尋釁滋事，商城縣公安局依法對其處以行政拘留15日處罰。