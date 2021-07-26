鄭州暴雨｜被誤以為是BBC或CNN　德國之聲記者遭民眾圍堵抗議

河南鄭州暴雨引起廣泛關注，早前一名英國廣播公司（BBC）記者於22日發布消息稱「地鐵上的乘客被扔在站台上等死」，此言論引起當地民眾不滿。

一名德國之聲駐華記者於24日在鄭州報道時，就遭到當地民眾的圍堵，期間多名市民質問他是否美國有線電視新聞網絡（CNN）或英國廣播公司（BBC）的記者，又指其報道抹黑中國，引發關注。



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7月24日，有微博用户發布影片，顯示一名外媒記者與陪同人員一起，試圖在剛剛遭遇極端特大暴雨後的鄭州進行採訪，但遭到鄭州民眾的抗議和阻攔。

在片段中，有人懷疑該外媒記者是來自美國有線電視新聞網絡（CNN）。又有人試圖解釋：「他們（圍觀群眾）為什麼很生氣，是因為有位英國廣播公司（BBC）記者，報導斷章取義，並沒有把真實的災情......」當時比靈格身後的一名男子插話說：「這是誣陷、污衊、造謠、攻擊」。還有另一名男子用嫻熟的英語，向比靈格解釋BBC記者「製造假新聞」（fake news）。

還有民眾表示，沒有經過政府允許是不能拍照的，指該記者拍照上傳是抹黑中國、抹黑鄭州，並拒絕他的採訪。還有民眾稱，「你報道可以，要真實。對我們中國有一個好的看法，不要攻擊我們！」

據內媒觀察者網報道，影片中的外媒記者是「德國之聲」駐北京記者比靈格（Mathias Blinger），他在德國之聲7月24日發布的新聞短片中，神色侷促，停頓頗多。該記者25日更在Twitter上發文，將圍觀民眾稱為「憤怒的暴徒（angry mob）」。

此前，BBC記者7月22日發布消息稱「地鐵上的乘客被扔在站台上等死」，此言論遭到網友反駁：「我就在鄭州，救援人員第一時間趕到現場，沒有任何人被丟在地鐵上等死。」「不要刻意抹黑中國，請用事實說出鄭州水災的真相！」

有歌手造假捐款，引發網絡熱議（點圖放大）：

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官媒《環球時報》發表評論稱，因為憤怒於BBC等外媒對河南水災等的不客觀報道，有人在網上呼籲警惕他們在鄭州的採訪，甚至主張在鄭州找到他們，上述摩擦不知是否與那些呼籲有關。

評論認為，中國公眾對西方媒體的報道產生憤怒情緒完全事出有因。西方媒體長期扮演了抹黑中國的角色，對西方社會形成偏執的對華看法負有不可推卸的責任。西方媒體在編造一個針對中國的超級謊言，它們的一些在華記者在這當中扮演了活躍角色，有些人的報道嚴重違反新聞從業人員基本道德，西方媒體顯然需要圍繞中國報道開展集體反思，真正回歸新聞報道的客觀原則。

評論表示，強烈不建議各地民眾對西方記者個體進行現場圍堵。在那些記者沒有破壞性捲入並干預事態本身，而是作為採訪者進行記錄的時候，不宜以強制方式阻止他們的拍攝等。