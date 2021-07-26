河南暴雨｜鄭州地鐵傷亡慘重　浙江省長要求「勿層層等命令」

河南暴雨致鄭州地鐵傷亡慘重。颱風「煙花」昨日（25日）登陸浙江舟山，在暴雨來臨之前，浙江省省長鄭柵潔前往杭州地鐵站考察時汲取河南教訓，要求遇到突發狀況時不能層層等命令。



上周六（24日），鄭柵潔強調，各地、各部門、各條線要深入貫徹落實關於防汛救災工作的重要指示精神，按省委、省政府部署要求，以對人民群眾極端負責的精神，迅速進入實戰狀態。

他表示，地鐵站地勢較低，是防汛防澇重點所在。要堅持問題導向，提高科學防颱防澇能力；遇到突發狀況不能層層等命令，要有第一時間的意識，明確站台、條線、全網各自職責分工和針對不同情況的應對流程，迅速及時決策，科學果斷處置。

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河南暴雨災情嚴重，截至昨日（25日）中午12時，本次災情已導致63人遇難，5人失蹤。其中，鄭州地鐵5號線嚴重積水，導致至少12名乘客遇難。

鄭州地鐵曾在微博解釋，本次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重積水。7月20日晚6時許，積水沖垮出入場線擋水牆，進入正線區間，導致5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道停運。

然而，網名「只是曾經」的地鐵從業者持不同看法，他在內地線上社區問答平台「知乎」發文稱，天災固然發生，但人禍一定是主因，「運營口領導，不敢拍板仿決斷，為了保全烏紗帽不給自己添麻煩，在已經接到紅色預警的情況下，堅持運營，造成最後不可挽回的局面」。

他表示，決策領導不了解現場情況，處理不及時。從水開始倒灌入軌行區，淹沒軌底、軌面、不能行車，直到積水觸網必須斷電、淹沒疏散平台，最終受困者求生無望，整個過程並非一下子發生，期間有多次機會可以挽救，但決策者一直猶豫，沒有把握。

7月20日晚間消息：「空氣越來越少了！」十萬火急！鄭州地鐵5號線一車廂多人被困，水位淹過肩膀。（微博@MyRadio ）

《中國慈善家》報道指，河南省委宣傳部辦公室回應稱，「現在各個部門都在做力所能及的事情，不清楚有關地鐵為何沒有及時停運的具體情況」。鄭州地鐵公司亦答覆不便回應。

交通運輸部辦公廳已印發緊急通知，要求運營單位要充分汲取近期發生的雨水倒灌事件教訓，進一步調整完善應急預案，對超設計暴雨強度等非常規情況下採取停運列車，疏散乘客，關閉車站等應急措施。當發生淹水倒灌等突發事件時，嚴格按照《城市軌道交通行車組織管理辦法》要求，不具備安全運行條件的，應堅決停運。