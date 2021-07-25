天氣交通｜酷熱天氣警告生效中　筲箕灣爆水管新成街全封

熱帶氣旋煙花會在今日移向浙江沿岸，本港方面，天文台早上7時50分發出酷熱天氣警告，提醒市民慎防中暑。今早新界及九龍多處地區錄得超過30毫米雨量，天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱。預計今日市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，打鼓嶺或有37度高溫。下午驟雨增多及有狂風雷暴。吹輕微至和緩偏西風。



筲箕灣水管爆裂 Facebookpage香港突發事故報料區

運輸署於上午06時03分宣佈：因水管爆裂，介乎筲箕灣道與西灣河街之間的新成街(來回方向)全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。



受颱風煙花外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區仍然酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。預計本港未來一兩日天氣酷熱，但有幾陣驟雨。本週中後期驟雨逐漸增多預料一股西南氣流會在本週中後期為華南沿岸帶來驟雨。

上午五時，颱風煙花集結在上海之東南約320公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向浙江沿岸。浙滬蘇嚴陣以待，吸取河南大暴雨經驗教訓，車輛行人都已經開始轉移到安全地帶。上海機場今全日停飛，浙江省計劃轉移處所地勢不利的110萬人。而不少當地網友凌晨在微博表示風聲大的嚇人，不能入睡。