鄭州暴雨｜德國之聲記者遭圍堵　胡錫進：反而為打壓提供現場素材

一名德國之聲（DW）駐華記者在報道鄭州暴雨時，因被認作是正在拍攝抹黑中國新聞的BBC記者而遭圍堵。對於此事，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進的評論，引發爭議。



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7月25日，《環球時報》發表題為《西方記者很願意展現在中國「被打壓」 不能幫了他們》的評論文章稱，西方媒體長期扮演了抹黑中國的角色，對西方社會形成偏執的對華看法負有不可推卸的責任。但與此同時，「我們強烈不建議各地民眾對西方記者個體進行現場圍堵。在那些記者沒有破壞性捲入並干預事態本身，而是作為採訪者進行記錄的時候，不宜以強制方式阻止他們的拍攝等。」文章稱。

《環球時報》就此列出原因：第一，這無助於阻止那些西方媒體對中國發生的事情開展負面報道，扭轉不了他們的視角和態度，反而可能會給他們宣傳自己在中國的報道受到「衝擊」和「打壓」提供現場素材；第二，這樣的摩擦會高抬那些西方媒體，他們可以藉此炫耀自己在中國多麼「受到重視」。

作為該媒體總編輯的胡錫進亦轉刊評論文章，但隨後遭中國網友質疑。網友稱，「《環球時報》不允許中國人向反華的西方媒體表達自己的憤怒？讓它們繼續擁有在中國境內隨意污衊造謠的自由？」「有空指責群眾，不如想想怎麼做好自己的工作。」

網友點名胡錫進表示，「對歪曲事實，故意抹黑中國政府和中國人民的外媒記者，中國人自發對其採取非暴力的行動，這有什麼不對？胡錫進這是屁股歪了，還是同行惺惺相惜？為了共同維護所謂的第四權，連國家立場都不要了嗎？」「這也能洗地啊，明明是個長期反華的記者，常年發布關於中國的假消息。」

網絡大V郭松民表示，「與其像臣妾主義者那樣抱怨中國老百姓排外，不如以此為契機促使西方反思。」

此外，有網友稱胡錫進作為頭號「愛國」大V，在國家有難之際，不僅不公開捐款，還因被問捐款之事瘋狂拉黑網友。不過，也有部分網友在微博評論區對胡錫進及《環球時報》觀點表示支持。