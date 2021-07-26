河南暴雨｜帶攝影團隊到現場擺拍　歌手韓紅被批「作秀式救災」

河南發生暴雨災情後，中國內地著名歌手韓紅帶着河南籍藝人王一博以及其他志願者組成了愛心團隊，帶着物資前往災區一線救災。隨後有疑似救援隊人員指出韓紅及其愛心團隊是作秀而非救援。

7月26日，韓紅愛心基金會就此事發布聲明，強調基金會暫未使用到善款，亦沒有炒作的意圖。



河南災情發生以後，韓紅攜帶救援物資和救援隊伍，也在近期趕去救援。同時與她同行的還有少年明星王一博，一時間迅速引發輿論關注。但與此同時，也有不少人提出了質疑。現場救援隊有人發文稱：韓紅團隊一行，佔用了三艘救援艇。其中有一艘專門用於隨行攝影人員，導致救災現場有危重病人和孕婦，不能及時救出，又指一幫人前呼後擁圍在明星身邊，依次握手像領導視察工作。

河南水災，王一博跟隨韓紅赴前線馳援。（韓紅愛心慈善基金會微博圖片）

此外，作家海菱在微博發文質疑韓紅與王一博的災區行是為了作秀而不是救災。隨後，曾經實名舉報韓紅基金會涉嫌違規的司馬三忌，也發文質疑韓紅與王一博一行人是在作秀、炒作。代表救援權威的「藍天救援隊」也通過其官方微博發布「非救災，請離開」的文章，有很多網友點名韓紅和王一博，吐槽韓紅方擺拍作秀，畢竟前往救災還帶着拍攝團隊卻沒有帶衝鋒舟，到地方後還是專門借用多艘衝鋒舟。

對於這場爭議，韓紅愛心基金會發布聲明否認，韓紅並轉發聲明稱「無論怎樣，我做我認為對的選擇！無愧於心，無愧於曾經身上的這身軍裝！」

聲明中表示：「基金會此次到河南參與救援活動是慎重且專業的」，又稱在整個救援活動中，基金會沒有給救援造成任何混亂。針對捐款去向問題，聲明提到：「截止目前，基金會向河南省各地發放的所有物資全部來源於有關企業、團隊和個人的捐贈，基金會暫未使用愛心人士捐贈的善款。計劃捐贈的8000萬元人民幣善款將全部用於災後衛生防疫、受災群眾幫扶和基層醫療機構重建等有關工作。」

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另外，基金會在統計有關捐贈物資時，稱均以實際到庫物資為準，因交通問題暫未到庫的物資，基金會不予統計。

聲明中還回應了部分網友的質疑。針對網友追問的此前有關公益事項的資金明細等問題，聲明稱「基金會已按有關要求按時開展了審計工作」。聲明又指，引發熱議的藍天救援會發布的博文，經核實與基金會救災活動無關，韓紅老師並無任何炒作自己的動機，更無任何作秀的必要。