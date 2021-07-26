內地推教育雙減指引　鼓勵生育須全面配合

上周六（24日），國家國務院印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下簡稱為《雙減意見》），強調義務教育階段進一步落實「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」（即香港一般所謂的補習）的「雙減」政策方向。《雙減意見》大刀闊斧地向校外教育產業進行限制，不單影響了學校教學本身，更勢必對近年發展火熱的校外教育產業造成極大影響。這也引起了中概股教育版塊集體跳水，市場擔憂此將引致爆倉而引起港股今周一（26日）暴跌逾千點。



《雙減意見》提出了多項重大措施。在校內，包括了減少作業負擔，嚴禁將作業負擔轉嫁家長或將批改義務轉予他人，並且改善課後老師與學生的交流。而在校外，意見提出全面規範校外培訓機構，各地不得再審批新的學科類培訓機構（相當於香港的補習社），而現有的相關機構一律改為非營利機構，禁止它們上市集資，又禁止這些機構佔用法定節、假日和寒暑假所培訓。除了這雙減之外，《意見》還提到要全面提升教學質量和學校治理水平等方向。

「雙減」是鼓勵生育的一部分

近年，隨着內地人均生活質素上升，而社會競爭又愈發增加，加上以往長期實施「一孩政策」，不少家長為了獨生子女能在學校考取好成績以得到更好的發展機會，都願意投放更多資源於他們的教學上，於是近年在內地像補習社一類的課外培訓機構如雨後春筍般發展。這當中，有部分機構為了增加收入，不斷渲染競爭氣氛吸引家長為子女報讀補習班。結果這進一步令學生的學習壓力和家長的財政壓力增加，很多大城市的學生在課外仍不得不參加補習、應付額外的課業，而家長要為子女花費的金錢又與日俱增。

內地也有建議推行「十年義務教育」縮短學制以令年輕人更早可以生育和工作。（新華社）

學習壓力過重與養育費用過重不單為學生和家長的生活做成困擾，長遠而言更是抑制家長生育的重要因素。在內地各種生育調查當中，養育子女成本與學習競爭兩者都是普遍不想生育的原因。內地最近開始改變人口政策，廢除「一孩政策」開放生育，鼓勵生三孩。然而，不少分析都質疑不生育有太多原因，只是開放生育並不能緩解低生育率的問題，從不少先進國家的生育比例都可看出此情況。

內地決策者推出《雙減意見》，顯示鼓勵生育並非只是口號式的政策。他們明白到，要有效地改變生育率下降，必須大刀闊斧地進行社會改革，改變根本的養育條件和環境問題。當然，除了教育的負擔和壓力之外，仍有很多因素令出生率下降，因此未來決策者還須推行更全面的改革，才能付政策到位有效。

敢於挑戰既得利益者

此外，《雙減意見》中針對校外培訓機構的部分對業界造成巨大的打擊。其中，禁止上市集資與改為非營利機構都表示它們將來即使能夠生存，也定會受到嚴格的利潤管制，對業界而言是屬於相當嚴格的要求。自上周末消息一出，教育版塊的股票出現史無前例的下跌，部分股價只餘下下跌前的兩、三成價格，更因此波及到投資到這些機構的其他公司，連鎖地引發了全體股市下跌。

中資教育股連日洗倉式下跌。

出生率下降將會成為經濟衰退的長期和慢性問題，而學生壓力又會影響到教學品質，最終影響到所有新生代的中國年輕人。但對教育機構的規管所影響的大體只是這個行業與投資到這個行業上的既得利益者。在衝量兩者重要性後，自然是改革教育更為重要。這次相關的決定也反映了，內地決策者在考慮政策之時，以社會整體利益為著數，不受既得利益者所影響而放棄改革。