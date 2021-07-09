福原愛江宏傑離婚　財產細節曝2人收入相差37倍將瓜分豪宅

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-09 13:40

福原愛和江宏傑8日共同宣布結束4年婚姻，雙方除了和平協議離婚外，未來也將共同監護一雙兒女，未來小孩的主要生活地點也會在台灣，而2人結婚4年來約賺入2.6億元（新台幣，下同）的廣告代言費，加上位於高雄的百坪豪宅，財產細節也隨之曝光。

據悉此次離婚過程，2人透過協議方式平和地談離婚及小孩監護權，雙方有共識離婚，因此並未透過法院判決，而《日刊現代》4月曾報導，由於福原愛日前被爆出疑似不倫的新聞，處於不樂觀的情勢，即使成功離婚，她很有可能要支付一雙兒女的撫養費，更指出光是孩子的扶養費就超過2億日幣（約5千萬新台幣），很可能要花20年分期付款。而福原愛和江宏傑在高雄共同持有120坪、要價3900萬的房產，是昔日一家四口的愛巢，如今2人離婚，也將進行分產。

此外，福原愛婚前的收入就比江宏傑高出37倍，被稱之為「格差婚」，而日本《FLASH》曾公開退休運動員廣告價碼的排行，福原愛以675萬元台幣排名第8，江宏傑則是100多萬元，若是夫妻合體就有5、600萬元，結婚4年來約可賺進2.6億元，也因為是跨國婚姻，財產分配程序較為複雜，有律師曾表示一來一往可能至少會耗時1年，但2人僅花半年就處理完成，顯見並未彼此刁難。

相關圖輯：福原愛婚變︱為何日本人認定女方出軌？「關鍵的15cm」成偷食證據（點圖放大瀏覽👇👇👇）

江宏傑宣布離婚恢復單身後，在IG發文寫道：「謝謝大家的關心，我很好喔，請各位不要擔心我，今天開始就有新生活啦GO！我會帶著大家的祝福一路走下去。」並附註「謝謝自己」、「感謝大家」、「我會當個負責任的爸爸」，他也附上自己一手抱著女兒「小小愛」、一手牽著兒子「小小傑」的背影甜照，似乎已經整理好心情、有信心勝任單親爸一職。

相關圖輯：江宏傑被指將小孩、外母當人質挽福原愛 聲明列9點洗渣男污名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】