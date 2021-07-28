南京疫情︱機場清潔外判出事　「低級錯誤」致病毒蔓延多省

江蘇南京爆發新冠肺炎疫情，截至今日（28日），南京已累計報告155人染疫。

南京應對疫情的遲緩令外界質疑能否控制住本輪疫情，新增個案幾乎與南京祿口機場有關，有業內人士更揭發機場因「低級錯誤」才導致本次疫情擴散。



南京疫情爆發，當地展開多輪全民檢測。（新華社）

截止目前，南京市本次疫情已累計報告153宗本土確診個案（其中81宗是輕型、68宗普通型、4宗重型），以及本土無症狀感染者2宗。上述病例幾乎與南京祿口機場有關，而「失守」的源頭則指向機場的清潔人員。據了解，南京本土感染者主要為祿口機場、客艙清潔人員、地勤等及關聯病例，而機場的清潔是由外判公司負責。

《健康時報》報道，與南京祿口國際機場賓館有外判合作關係的南京某物業管理有限公司負責人陳某指，此次祿口機場出問題，原因在於機場日常監管中沒有做到位，而外判公司為節省開支，沒有將境外和境內的清潔人員嚴格分隔，「這是個低級錯誤，無論是機場還是外包（外判）公司，都逃脱不了責任」。

他指出，清潔員的工資約5000至6000元（人民幣，下同）。為了省錢，外判公司會安排一個人完成兩個人的工作，而清潔員下班後直接回家，但按常理應該統一住宿，高風險人群優先接種新冠疫苗，需繁密做核酸檢測。然而，最初發現的病例是因為發熱，做核酸檢測後才排查出。

陳某稱，南京祿口機場的航站樓和飛機機艙的清潔工作，應由多間不同的外判公司承包，「一家企業很可能是吃不下如此大的工程量的，像承包機場項目屬於人人皆可求的『好事』，最終會下派到多家外包（外判）公司完成」。

陳某介紹，機場清潔於其他場所的清潔不同，在消毒方面需要更慎重，機場在出入工作地專門有一個類似於「消毒池」的區域，清潔人員需要在該處消毒。他透露，機場外判清潔工應該由機場和外判公司共同管理，「我們公司做機場、辦公樓和酒店的保潔工作，通常來講，保潔人員是甲方和外包方雙方一起管理的」。

祿口機場「失守」後，江蘇省委於7月23日決定暫停東部機場集團黨委書記、董事長馮軍的職務。江蘇省委召開會議中提到，馮軍在東部機場集團運營中管理不專業，將國際航班與國內航班由原來的分開運營變為統一混合運營，造成境外疫情流入，引發疫情傳播。此外，發現陽性病例後，機場的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。