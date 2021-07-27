河南暴雨｜民警勇救51人被洪水沖走　10小時後奇蹟生還

河南暴雨成災，截至昨日（26日），災情已造成69人遇難，5人失蹤。

在暴雨當日，新密市公安局城關派出所副所長楊旭恆曾勇救51名市民，卻被洪水沖走至3公里外，一度生死未卜。幸他沉着冷靜自救，最後成功將一同被洪水沖走的63歲村幹部楊泉救出。



楊旭恆（左）在防汛抗洪前線工作。（微博＠中國長安網）

《中國青年報》報道，7月20日，新密市累計降雨量達到512.7毫米，突破歷史極值。當日下午2時40分許，新密市公安局城關鎮派出所不斷接到轄區市民報警求助，32歲的副所長楊旭恆亦出動救人。城關鎮派出所所長王曉龍稱，楊旭恆當時在轄區的東瓦店村河段勸導疏散沿河居民，接到轄區翟溝村金河灣社區求救後，立即主動請纓前去救助。

楊旭恆到達西瓦店村的橋頭時，就見到有車輛被洪水沖走，遂立即上前救走車內一對母女，又先後救出多名被洪水圍困的居民。當日傍晚約6時，因強降雨仍在繼續，新密市公安局局長調出一輛水陸兩棲車救人，熟悉周邊情況的楊旭恆和村幹部楊泉自告奮勇開車救人。然而，當他們開車行駛至灣子河村路段時，水陸兩棲車被急流沖入雙洎河道內，楊旭恆和楊泉瞬間不見蹤影。

在水陸兩棲車被淹沒時，楊旭恆急中生智，與楊泉合力打開天窗爬出車外。為了在洪水中保持身體浮起，楊旭恆一直在水中蹬着雙腿，雙手划水，期間他疑摸到一條電線，於是立即緊抓借力找到平衡，雙腳踩住水底，同將時楊泉拉到身邊。

他們慢慢站穩後，拼力往水淺的地方走去，一直走到一處圍牆欄杆，楊旭恆拼力將楊泉托到欄杆頂部，後者再扯住救生繩把將他拉起，「那個地方勉強夠坐下我們倆」。楊旭恆稱，當時兩人鬆了一口氣，感覺「這下死不了了」，待稍稍恢復體力後，楊旭恆決定繼續往前走，「泡在水裏時間久了肯定不行，得想法自救，不能困死在這裏」。

兩人在水上撿了幾根樹枝，一邊摸索一邊走，其後隱約見到一塊露出水面的石頭並站在石頭上，「那一刻心裏有底了，這裏水不會太深」。不久後，天空開始變光，楊旭恆判斷當時應該是清晨5、6時，他仔細環視四周，發現該處是城關鎮灣子河村，欄杆則是一間鋁石廠的圍牆。

他們從西瓦店被沖走，距離城關鎮灣子河村足足有3公里，已在洪水中堅持了10個小時。天色大亮後，他們游到鋁廠的圍牆下，之後用盡全力游入辦公樓，發現有5名市民被困，於是借用市民的手機向新密市公安局報告自己的位置。最終，楊旭恆與被困者全部被救出。

楊旭恆憶述，當時只想救人與自救，事後想起才感到害怕，「也有瞬間絕望過，但一想到自己是個警察，身邊還有一名群眾，馬上就會打起精神」。