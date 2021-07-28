河南暴雨｜解放軍2名上將1名中將坐鎮救援　「中國黑鷹」首次救災

河南連日暴雨致當地民眾遭遇嚴重洪澇災害，防汛形勢十分嚴峻。7月26日，有網民在救援影片中發現一位年長的解放軍士兵，神似曾參與中國國慶70周年大閲兵的上將朱生嶺。經與有關部門核實，這位士兵正是中部戰區上將政委朱生嶺。



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暴雨造成洪災之後，中部戰區出動，在前線設立應急指揮部。中部戰區司令員乙曉光上將坐鎮聯指中心，軍區政委朱生嶺上將和副司令員王長江中將，直接奔赴抗洪一線，入駐前方指揮部。

根據中部戰區官方消息，7月21日下午，朱生嶺趕赴鄭州後，直接前往賈魯河中牟段堤壩勘察險情，指導抗洪行動，慰問一線官兵，部署下一步搶險救援任務。

7月21日上午，王長江帶抗洪搶險前進指揮所人員，到常莊水庫、郭家咀水庫勘察災情，與河南省政府協調對接抗洪搶險需求。

7月25日，中部戰區最新發布消息稱，自河南遭遇極端強降雨以來，截至7月26日12時，中部戰區共計派出67批次救援梯隊。目前，解放軍指戰員5,616人，武警部隊官兵3,335人，民兵10,760人，運輸車、搶險車、工程車1,055輛，搜救艇202艘繼續在河南多地執行搶險救援和恢復生產生活秩序任務。

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另據新華社7月26日消息，在這次救災過程中，直-20直升機首次參與防汛救災任務。

早在7月23日，中部戰區就曾發布消息，第83集團軍某空中突擊旅3架直-20型直升機、33名官兵迅速升空，飛赴新鄉輝縣洪州鄉、峪河鎮等地域，執行空中勘察和空投救援物資器材任務。

視頻畫面顯示，整箱的飲用水、杯麵、醫療物資等空投到地面。及至7月25日，新鄉市輝縣部分村莊仍被洪水圍困，第83集團軍某空突旅直-20梯隊連續起飛，截至7月24日18時，已累計出動61個架次，投送各類物資65噸，救援村民約2萬餘人。

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一直以來，被稱為「中國黑鷹」的直-20備受外界關注。2019年10月1日，在中國國慶70周年閲兵式上，剛剛列裝部隊的直-20直升機首次公開亮相。

中國《科技日報》曾報道，直-20解決了中國中型通用直升機從無到有的問題，它是中國新研製的最先進武器之一。直-20服役後，配合運-20的投送能力，中國陸軍力量能夠迅速被投送到熱點地區，將大幅提高解放軍空中突擊能力。如今，直-20這個重磅裝備出現在河南上空，成為救災利器之一。