南京疫情︱機場失守擴散五省　專家：機場關閉晚傳染源難以阻斷

江蘇省南京市疫情傳播鏈已擴散至5省9個城市，大連染疫者也傳出南京機場疫情感染鏈增至126例，疫情規模被指尚難預測。

《中國新聞週刊》採訪一位不願具名的公衛專家，他表示，目前疫情擴散城市已經較多，而祿口機場直到昨（26日）才關閉，傳染源難以阻斷。該專家說，「南京現在事實上已經封城，但還是有點晚了。」



7月21日晚，在南京市玄武區一處檢測點，市民在登記訊息。（新華社）

《中國新聞週刊》7月27日報道，7月21日起南京已經出現了機場工作人員的家屬、親戚感染。近兩日，也有部分感染者為社區居民、高校宿管、個體工商户、出租車司機等，感染者身份越趨多元，代表祿口街道已經發生了一定範圍的社區傳播。

此外，在過去的一周，南京疫情傳播鏈已擴散至5省9個城市，分別是遼寧瀋陽、安徽馬鞍山市和縣、安徽蕪湖、廣東中山、廣東珠海、四川綿陽市、四川瀘州、遼寧大連以及江蘇宿遷市泗陽縣。加上南京病例在內，此次南京機場疫情感染鏈已增至126例感染者。

關於南京疫情規模會有多大、後續走勢的問題，杭州市富陽區疾病預防控制中心李歡龍、西安市疾病預防控制中心白堯在社交媒體上撰文分析，初步判斷南京這輪疫情規模與廣州「521」疫情相當或超出，總陽性檢出有可能在250例左右，持續2個最長潛伏期，疫情預計8月中旬結束。

7月26日南京部分區域疫情風險等級調整：高風險地區增加至4個，中風險地區達到25個；到了27日，中風險地區增至36個、高風險地區仍為4個。7月27日南京發佈最新政策，祿口街道圍合區域所有機關單位、辦公樓宇、經營單位、居住點出入口實行24小時值守，人員進出嚴格執行測溫、驗碼、戴口罩、一米以上間隔等防控措施。

現在圍合區域之外所有外賣、快遞、投遞等一律不得進入圍合區域，實行無接觸配送，在圍合區域出入口指定區域中轉存取，由志願者取送。網路上也流傳在南京市江寧區南京農副產品物流中心志願者幫忙分檢蔬菜、生活物資的照片，將送往南京中高風險地區的隔離民眾手中。

「南京現在事實上已經封城，但還是有點晚了。」一位不願具名的公衛專家表示，目前疫情擴散的城市已經比較多，而且祿口機場直到昨天（26日）才關閉，傳染源難以阻斷。

該公衛專家表示，南京現在公開流調訊息不詳細，目前本地112個感染者之間是不是彼此能找到傳播鏈、關係是否清晰，都缺乏訊息，因此難以判斷。而且，目前看起來防控漏洞比較多，一開始疫情管理也不到位，比如，機場人員是否全部落實隔離了、是否已經做了多次核酸檢測。

專家也分析，儘管廣州也是境外輸入引發的傳播，但是漏洞應該是出在隔離酒店，而這次疫情直接由機場乘機擴散出去，完全不是一個概念。「乘客都已經被感染了，通過航班傳播，再加上德爾塔變異株，是很厲害的。」他認為，在不能排查完受到病毒污染的飛機、乘客人員情況之前，難以預測疫情規模。

祿口機場「失守」後，江蘇省委於7月23日決定暫停東部機場集團黨委書記、董事長馮軍的職務，由退休老將錢凱法代理。江蘇高層指馮軍治下的機場運營管理不專業，其將國際航班與國內航班由原來的分開運營變為統一混合運營，造成境外疫情流入，引發疫情傳播。此外，發現陽性病例後，機場的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。