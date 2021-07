東京奧運．台灣首金｜范瑋琪IG喊Taiwan No.1　陸網民湧入表不滿

中華台北隊女子59公斤級舉重選手郭婞淳,周二(27日)為台灣奪下本屆奧運的首面金牌,以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤,狂破3項奧運紀錄。

藝人范瑋琪在Instagram連續發表兩篇帖文,曬出在家守直播的畫面,表示「Yes Taiwan!!!!! 太感動了!」、「Yes Taiwan!!! Number 1」。許多大陸網民湧入表達不滿,更有人在微博質疑范瑋琪是「隱性台獨」。



范瑋琪IG帖文附上的影片顯示,看到郭婞淳成功舉起後,夫妻兩人大聲歡呼,丈夫「黑人」陳建州開心直喊「Easy」、「Oh my god」,她也驚呼「第一名欸!」。她還在Facebook發布了三篇近似的帖文。

在帖文下方可見,有大陸網民湧入表達不滿:「中國怎麼不見你吶喊?」,還有不少大陸網民留言「恭喜台灣省」、「恭喜中國台灣」、「台灣村牛逼!」,與台灣網民激辯。

雖然有不少台灣人一同表示慶賀,但也有人不買帳。由於范瑋琪曾經屢次發表言論引發台灣人惹議,包括批評行政院長蘇貞昌沒有向大陸捐贈口罩等,不少台灣網民嘲諷她:「你們國的小粉紅生氣嘍!」、「你有種去微博發嗎」、「幹嘛不幫中國隊加油?」、「范范姐可以替今年奧運國手寫一首歌喔~」。

范瑋琪發文慶賀郭婞淳奪金後,IG再發文表明心情。(Instagram截圖)

在微博上,也有大陸網民發文表示:「反思自己,該早早取關范瑋琪才是,在某社交媒體上又看見她真是屬實晦氣🙃兩面三刀女,真的活該沒朋友👎」,「之前08年奧運會的時候她可是說為身為中國人而驕傲呢,所以現在內地市場不行了,想轉向台灣市場嗎?」。

范瑋琪於夜晚再更新IG,內容只有一張照片,上面是一個紅髮女孩,以及一段文字:「I am more than my fears, more than my past, more than other people's opinions.」(我不只是我的恐懼、不只是我的過去,也不只是別人的看法。),疑似對於之前兩篇帖文延燒的爭議作出回應。

對此,有兩岸網民都留言安慰范瑋琪:「范范 你很好 別懷疑」、「別在意他人那鍵盤手的文字」、「范范妳很棒,比起其他藝人處理得更好了已經,毋須理會鍵盤手的各種酸」。