東京奧運．台灣首金｜范瑋琪IG喊Taiwan No.1　陸網民湧入表不滿

中華台北隊女子59公斤級舉重選手郭婞淳，周二（27日）為台灣奪下本屆奧運的首面金牌，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，狂破3項奧運紀錄。

藝人范瑋琪在Instagram連續發表兩篇帖文，曬出在家守直播的畫面，表示「Yes Taiwan!!!!! 太感動了！」、「Yes Taiwan!!! Number 1」。許多大陸網民湧入表達不滿，更有人在微博質疑范瑋琪是「隱性台獨」。



范瑋琪IG帖文附上的影片顯示，看到郭婞淳成功舉起後，夫妻兩人大聲歡呼，丈夫「黑人」陳建州開心直喊「Easy」、「Oh my god」，她也驚呼「第一名欸！」。她還在Facebook發布了三篇近似的帖文。

在帖文下方可見，有大陸網民湧入表達不滿：「中國怎麼不見你吶喊？」，還有不少大陸網民留言「恭喜台灣省」、「恭喜中國台灣」、「台灣村牛逼！」，與台灣網民激辯。

雖然有不少台灣人一同表示慶賀，但也有人不買帳。由於范瑋琪曾經屢次發表言論引發台灣人惹議，包括批評行政院長蘇貞昌沒有向大陸捐贈口罩等，不少台灣網民嘲諷她：「你們國的小粉紅生氣嘍！」、「你有種去微博發嗎」、「幹嘛不幫中國隊加油？」、「范范姐可以替今年奧運國手寫一首歌喔～」。

范瑋琪發文慶賀郭婞淳奪金後，IG再發文表明心情。（Instagram截圖）

在微博上，也有大陸網民發文表示：「反思自己，該早早取關范瑋琪才是，在某社交媒體上又看見她真是屬實晦氣🙃兩面三刀女，真的活該沒朋友👎」，「之前08年奧運會的時候她可是說為身為中國人而驕傲呢，所以現在內地市場不行了，想轉向台灣市場嗎？」。

范瑋琪於夜晚再更新IG，內容只有一張照片，上面是一個紅髮女孩，以及一段文字：「I am more than my fears, more than my past, more than other people's opinions.」（我不只是我的恐懼、不只是我的過去，也不只是別人的看法。），疑似對於之前兩篇帖文延燒的爭議作出回應。

對此，有兩岸網民都留言安慰范瑋琪：「范范 你很好 別懷疑」、「別在意他人那鍵盤手的文字」、「范范妳很棒，比起其他藝人處理得更好了已經，毋須理會鍵盤手的各種酸」。