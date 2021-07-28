鄭州暴雨｜地鐵死者遇難細節曝光　傳財新記者因拍攝獻花被警帶走

河南鄭州市暴雨災情嚴重，官方公布地鐵5號線水浸事故共造成14人死亡。前日（26日）是地鐵5號線水災遇難者的「頭七」，地鐵沙口路4個站口擺滿悼念鮮花。地鐵遇難者的詳細身份、遇難細節也陸續得到披露。

內地網絡周二（27日）亦傳出，財新記者陳亮因拍攝民眾獻花而被警方帶走，至今無音訊；南方都市報記者陳亮也在拍攝獻花後被警方要求當面刪除，始獲放行。



內地有網民轉傳兩張微信朋友圈的截圖，顯示財新攝影記者陳亮在夜晚拍攝一張民眾獻花的照片後，被鄭州市南陽路派出所帶走，其同事和前同事幫忙轉發消息。白天在同一地點拍攝獻花照片的南都的攝影記者陳沖，則在拍完後被警察要求當面刪除，回到賓館後恢復了照片。

不過也有網民發文質疑，認為財新的攝影記者被帶走，事情並非一張照片那樣簡單：「去獻花和拍照的人多了去了，為什麼只帶走了財新的攝影記者？警方抓人，肯定不會如此兒戲，拍一張圖片就被帶走？我不信！」

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另外，鄭州地鐵五號線一名遇難者的父親，推著單車跪在地鐵站出口，身後是民眾自發送的鮮花。這位父親還在紙牌上寫下：「妞妞，爸爸還想接你回家。」​​​

地鐵5號線「7.20事件」中共有14人遇難，包括3男11女。鄭州市防汛抗旱指揮部昨日公布遇難者名單，14名遇難者的年齡、籍貫（居住地）亦已披露。

根據死者家屬與官方座談後整理的資料，當中9人的遇難前的職業也獲得披露，包括會計、教育公司職員、藥店銷售員、醫院護理經理、大學生、已退休人士等。

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其中，多名死者的遇難細節也得到曝光。28歲的張玉是鄭州一間教育集團的職員，事發時她曾給家人發過一段影片，那時水還只是漫過她的腳部，但半個小時後，水已經漫過她的胸部。

她的哥哥憶述，當晚他一直在呼叫報警電話，但卻一直打不通，打通後警員卻要他先與地鐵公司聯絡，地鐵根據實名進出記錄沒有查到張玉的資料，然而最後張玉還是在地鐵中遇難。他感慨妹妹才20多歲，人生剛剛開始，卻就這樣終結了生命。

在鄭州市某藥店擔任銷售員的27歲女死者張挽月，事發時與丈夫一同乘地鐵返家，本來兩人坐在一起，但因水浸地鐵，將兩人沖散到不同車廂，最終丈夫獲救，她卻不幸罹難。