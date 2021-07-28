河南暴雨｜輿論聚焦鄭州官場　李克強：對失職者嚴肅追責

持續多日的河南暴雨已造成71人死亡，當地官場遭到質疑。國務院總理李克強在最新會議上表態，將對失職者嚴肅追責。



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7月26日，李克強在國家防汛抗旱總指揮部主持相關會議時說，河南等地近期遭遇極端強降雨造成重大人員傷亡，對此深感痛心，對遇難者表示深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示慰問。

李克強要求，緊急情況下，針對城市嚴重內澇，要及時組織群眾避險，除特殊行業外果斷停工停學停業，對城市地鐵、隧道等要有保障群眾安全硬措施，寧可過一些，該停就停、該封就封。他還強調，要細化並壓實各方面、各層級、各環節責任，落實到人，對失職者嚴肅追責。

河南官方公布數據顯示，截止7月27日，災情已導致71人遇難。有關河南官場的消息，7月26日，中國資深媒體人朱順忠實名發布文章呼籲，「請中央為鄭州換帥，為抗洪不力擔責。」

朱順忠稱鄭州的官員在本次水災中的表現有目共睹，主要官員一再判斷失誤，執政能力「令人大跌眼鏡」。他認為鄭州必須換帥，否則「民憤難平，亡靈難安」。文章直指，鄭州市主要官員欠百姓一個說法、欠亡靈一個交代。但獲得逾10萬人點讚後，文章很快就被列為「違規」下架。