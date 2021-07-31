東京奧運｜實力與外貌兼備毫不遜色　盤點中國女神級運動員

東京奧運會正如火如荼地進行中，除了激烈的比賽，賽場上顏值超高的美女選手們也一同成為看點。綜合媒體7月28日報道，備受網絡關注的高顏值美女選手中，有幾位來自中國。



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22歲中國空手道女將龔莉因五官精緻立體吸引目光。資料顯示，她於2017年才開始練空手道，此前她是一名有8年經驗的跆拳道選手。有不少網友還認為她有點神似章子怡，或是日劇女神石原里美。

23歲的中國女子水球隊副隊長熊敦瀚，近日憑藉一張身穿國家隊運動服，坐在訓練場的照片引來眾人對水球的關注。照片中素顏現身的她，引網友直呼「太美了」，「像一朵出水芙蓉。」

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「一劍封喉」為中國拿下第三枚奧運金牌，29歲的擊劍運動員孫一文，被網友稱讚「又美又颯」，她的日常生活照也是頗有「女神範」。

還有來自鄭州，今年21歲的中國女子體操運動員蘆玉菲，在參加東京奧運會資格賽時，因為可愛舉動登上熱搜。

此外，來自日本的花滑選手，19歲的本田真凜在賽場上不僅舞姿優美，長相也是清純可人，驚豔全場。

來自各國的高顏值男選手（點擊瀏覽大圖）：

21歲的哥倫比亞射箭選手瓦倫蒂娜也憑藉美貌出圈，她射出的箭還被網友笑稱是「丘比特之箭」。

為以色列拿下一枚寶貴銅牌，今年19歲的跆拳道美少女辛姆伯格，顏值驚豔，身材火辣不輸超模，被很多網友稱讚：「可以出道了」。

此外，此次奧運會的男選手也是「男神」眾多，包括25歲的中國男子跳水隊一哥陳艾森、19歲的中華台北游泳運動員王冠閎、愛爾蘭體操選手麥克萊納根、英國「跳水王子」戴利等。這些高顏值男女選手成為這屆冬奧會一道亮麗的風景。