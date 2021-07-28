教育雙減｜校外在線教育培訓仍火爆　秋季課程照常開辦未見退款潮

中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，強調義務教育階段進一步落實「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」的「雙減」政策方向，令外界關注義務教育學科類在線教育培訓是否還在進行，乃至家長能否正常退費等問題。對此，《封面新聞》記者調查發現，截至周二（27日），校外在線教育培訓仍正常開展，部分課程甚至已爆滿。另外亦未見有明顯的退款潮。



根據「雙減」政策，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓，然而報道指出，在線教育機構的暑期業務，包括「免費訓練營」、「諮詢當天報名享優惠」、「預約體驗享1對1輔導」等優惠活動現時仍有，某在線教育培訓機構客服人員更表示目前在售的課程皆可報名，並且有相應的折扣。

報道續指，不少學科名額已非常緊張，以猿輔導APP的初二英語補習為例，各可容納240名學生同時在線聽課的3個特定時段的班別皆已報滿。同時，除暑假課程外，在線教育平台上的2021年秋季學期課程亦已開始正常報名，如高途課堂選課報名頁面顯示初中二年級的語文、數學、物理、英語等學科輔導班報名經已上架，時間從9月初持續到明年1月，各時段均至少安排了3個班次同時開課。

就「雙減」政策出台後的影響，多數受訪的機構客服均表示已注意到新政策，但就強調課程方面暫無變化，已購買課程仍能正常聽課，至於可能的課程取消乃至退費的情況，工作人員均表示現時未有家長因政策變動而提出退款申請，平台退款渠道和退款規則亦未變，一旦有調整會立即通知學生家長進行相應安排。