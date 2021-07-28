教育雙減｜從嚴治理嚴禁資本化　官媒：從教培機構入手是擊中要害

中國教育改革正雷厲風行推進。中共中央辦公廳、國務院辦公廳上周印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下稱《意見》），強調義務教育階段進一步落實「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」的「雙減」政策方向，當中針對校外教培機構的條款，更引發社會高度關注。



今日（28日），人民日報海外版旗下公眾號《俠客島》評論稱，從整頓校外教培機構入手展開教育改革，可謂是擊中要害。義務教育是純公共產品，必須堅持公平優先，而非逐利；若任由校外培訓機構製造焦慮、超綱培訓，將會破壞整體教育生態。

評論指出，有人認為教育是剛需，只要高考仍然存在，競爭的重心就會不斷下移，父母更希望孩子贏在起跑線。事實上，上述想法反映了目前的教育現狀，包括義務教育資源分配不均衡；職業教育不被普遍認可；優質就業崗位愈發稀缺，用人中的「唯學歷論」導致普遍「學歷軍備競賽」。

6月9日，河北雄安的高考考生結束最後一場考試，同學見面後互相鼓勵。（中新社）

換言之，理想狀態應該是義務教育資源分配較為均衡，各校的師資相差不大；學生可根據天賦秉性和特長自由選擇發展道路；社會普遍認可「行行出狀元」的觀念，不同職業都能得到體面的待遇、可預期的職業發展和社會認可。

惟現實歸現實，人社部的數據顯示，中國技能勞動者佔就業人口總量僅26%，高端技術人才缺口已超過2000萬。雖然高職高專畢業生就業率已經超過本科，高職院校卻招生不易，生源數量甚至出現下滑。因此，教育改革勢在必行。

評論指出，教育是「牽一髮動全身」的系統工程，需要全盤思考、整體設計，必須要搞清楚一個概念：義務教育是純公共產品，必須堅持公平優先，而非逐利。義務教育是國家法定職能，不承擔選拔、篩選功能，均等化是基本要求。

評論認為，理想狀態應是義務教育資源分配較為均衡，學生可根據天賦秉性和特長自由選擇發展道路。（新華社）

政府從整頓校外教培機構入手展開教育改革，可謂擊中了要害。其一是打擊教育領域過度資本化，給資本劃一條底線，即公共事業不能淪為資本逐利的暴利行業；二是明確學校責任，該學校擔負起來的責任絕不能推給市場、推給家長；三是逐步統籌分配教育資源，包括整頓學區房，讓義務教育真正體現公平和社會屬性。

評論指出，改革起初或會引起家長的不理解甚至焦慮，但當絕大多數學生進入均等化的教育環境後，社會預期也必然得到改變，被畸形教育市場激發起來的焦慮心態也會得到緩解。說到底，義務教育均等化不是平均化，而是讓每個學生都能打下較為均衡的基礎，再充分釋放個人的禀賦。因此，國家要做的就是築牢基礎，這也是教育公平的題中之義。