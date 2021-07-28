教育雙減｜中央要求從嚴治理校外培訓　多省「一把手」開會部署

中國教育改革正雷厲風行推進。中共中央辦公廳、國務院辦公廳上周印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（下簡稱為《雙減意見》）強調義務教育階段進一步落實「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」的「雙減」政策方向。



北京青年報微信公眾號「政知見」周二（27日）發文稱，在中央發話和「雙減」政策落地後，多地省級黨委書記已密集部署，從嚴治理校外培訓。



從嚴治理

文章稱，中央出手整治教培行業，此前已經有不少訊號。在中央深改會召開前，國家主席習近平已在全國兩會上強調，要共同關心教育問題，他還稱培訓亂像是一個很難治理的頑瘴痼疾，「對打著教育旗號侵害群眾利益的行為，要緊盯不放，堅決改到位、改徹底。」

中央文件的種種細節透露出這次治理行動的特點是「從嚴」。據介紹，《雙減意見》全文6000字左右，共分為8部分，意見針對性非常強，比如「教師要認真批改作業，不得要求學生自批自改作業」「個別學生經努力仍完不成書面作業的，也應按時就寢」「依法依規嚴肅查處教師校外有償補課行為」等。

在「全面規範校外培訓行為」部分，《雙減意見》要求「從嚴治理」，要求各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構、嚴禁超標超前培訓、嚴禁非學科類培訓機構從事學科類培訓、嚴禁提供境外教育課程、嚴格控制資本過度湧入培訓機構等等。

7月19日，北京市小學一至五年級學生的暑期託管正式開始。圖為北京小學廣外校區的學生在閱覽室看書。（新華社）

多省「一把手」開會部署

而在中央發話之後，多位省級黨委書記也開始部署任務。7月26日，遼寧省委全面深化改革委員會召開會議，由遼寧省委書記張國清主持。會議特別提到。要深入開展校外培訓機構專項治理，治理中小學在職教師違規有償補課行為。

在遼寧之前，河北、貴州、廣東、河北等省份也有所行動。7月20日，廣東省委全面深化改革委員會召開會議，廣東省委書記李希、省長馬興瑞出席會議，要求「全面規範管理校外培訓機構，切實減輕義務教育階段學生負擔」。

6月7日，吉林省委書記景俊海召開會議要求，著力規範線上線下校外培訓機構管理，破除「搶跑文化」「超前教育」等功利現象。6月4日，貴州省委書記諶貽琴開會明確，要抓好減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔改革，強化線上線下校外培訓機構規範管理。5月24日，河北省委書記王東峰主持召開省委全面深化改革委員會會議，要求強化線上線下校外培訓機構規範管理，切實減輕學生負擔。

廣州市聯合執法檢查組檢查校外培訓機構。（廣州教育供圖）

北上廣等城市成為全國試點

「政知見」的文章又提到，除了全面開展治理工作之外，中央還確定北京、上海、瀋陽、廣州、成都、鄭州、長治、威海、南通為全國試點，其他省份至少選擇1個地市開展試點，試點內容為「堅決壓減學科類校外培訓」「合理利用校內外資源」「強化培訓收費監管」等。

作為其中一個試點，廣州市教育局在7月23日聯合市公安局等部門組成聯合執法檢查組，到4家校外培訓機構進行實地抽查，重點清查教師無證上崗、超綱提前教學、超長超期預收費等違規培訓行為，對發現問題的機構提出嚴肅批評並現場責令整改。