三孩政策｜計劃生育變優化生育　官方研究購房優惠政策

《第七次全國人口普查公報》數據出爐後，中國加快人口領域的新政策。在最新的國家級生育政策會議上，高層要求加快立法，清理廢止社會撫養費等規定。

相比曾經的「全國計劃生育工作電視電話會議」，今次會議的關鍵詞已從「計劃生育」變為「優化生育」。這意味着曾飽受爭議的「計劃生育」徹底退出歷史舞台。



人口問題被指已經影響到中國的代際更替。（VCG）

全國優化生育政策電視電話會議周二（27日）在北京召開。國務院總理李克強強調，人口問題是關係中華民族發展的基礎性、全局性、戰略性問題，實施三孩生育政策及配套支持措施，是根據中國人口發展變化形勢作出的重大決策，是促進人口長期均衡發展、推動高質量發展的重大舉措。

他要求，要切實提高優生優育服務水平，加快普惠托育服務體系建設，促進相關經濟社會政策與生育政策配套銜接，減輕群眾生育、養育、教育負擔。要維護好計劃生育家庭合法權益，建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度。各級政府及有關部門要制定具體實施方案和配套政策措施，狠抓工作落實。

出席會議的國務院副總理孫春蘭，要求以實施三孩生育政策及配套支持措施為重點，以完善生育服務體系為支撐，以降低婚嫁、生育、養育、教育成本為保障，破除影響人口長期均衡發展的思想觀念、政策法規、體制機制，促進生育政策與相關經濟社會政策同向發力，保障人口發展戰略目標順利實現。

孫春蘭指出，要抓緊推進相關法律法規修訂工作，清理廢止社會扶養費等規定；加快推進婦幼保健機構標準化建設，擴大婦幼健康資源供給；完善托育服務體系，綜合運用規劃、土地、住房、財政等支持政策，發展普惠托育服務；研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除，擴大普惠性學前教育資源供給，推進義務教育優質均衡發展和城鄉一體化。

同時，要研究實施差異化租賃和購房優惠政策，降低生育、養育、教育成本；保障計劃生育家庭合法權益，尊重婦女生育價值，嚴格落實產假、哺乳期假等制度，依法維護婦女勞動和社會權益。