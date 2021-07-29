南京疫情｜Delta病毒「破防」蔓延多地　揭露一流城市二流管理？

屬於中國長江三角洲經濟帶的江蘇省會南京，其經濟發展不僅在上海面前黯然失色，連江蘇地級市的蘇州和無錫也趕不上。好不容易在新冠肺炎（CONVID-19）疫情肆虐期間於2020年逆風翻盤超過無錫，自中國改革開放40多年來首次躋身2020年中國大陸GDP十強城市之列，卻又在半年後因為疫情上了熱搜。



2021年7月25日，南京市鼓樓區五台山體育中心體育館，等待市民前來登記並免費進行新冠肺炎核酸檢測的疫情防控人員。（新華社）

7月20日南京祿口機場檢出9例陽性病例，病例數目迅速上升，截至7月27日，該市共報告本土確診病例106例（其中66例輕型，38例普通型，2例重型），本土無症狀感染者6例。其中7月25日、26日，南京單日新增確診病例分別為38例、31例。目前中高風險地區已經超過30個。

7月27日，南京疾控中心官員表示，從已完成基因測序的病例來看，目前引起南京疫情的毒株是德爾塔毒株（Delta）。德爾塔毒株目前是全球疫情流行的最主要毒株。根據早前公布的訊息，本次南京疫情大部分確診病例都出現在江寧區，並且與南京祿口國際機場有密切聯繫。此前一天中國官方表示，南京祿口機場疫情已關聯中國大陸5省9地。已經對此輪疫情爆發點南京祿口機場及相關工作人員進行全面封閉管理，對駐場單位人員進行疏散、集中隔離。

而由南京祿口機場外溢的關聯病例，已經出現在江蘇宿遷、安徽馬鞍山、安徽蕪湖、遼寧瀋陽、遼寧大連、廣東中山、四川綿陽、廣東珠海等8地。

公開資料顯示，中山病例在7月15日就到達了祿口機場T2航站樓；綿陽病例則於17日從南京祿口機場出發，18日返回綿陽；宿遷病例也為17日抵達祿口機場；蕪湖病例也與祿口機場相關。最新確診的珠海病例，則是7月19日在南京祿口機場乘坐飛機。大連3例確證病例是南京返遼人員。

而瀋陽發現的第二例病例則是目前外地最早與祿口機場相關的病例，該病例於14日乘坐廈門到瀋陽的航班，經停南京祿口機場並就餐一次，最終包括其父母在內的一家三口也被診斷為無症狀感染者。因此，祿口機場出現疫情的時間很可能早於7月14日。此後便波及除南京外的多個省市。

本次南京疫情爆發地——南京祿口機場。（新華社）

機場管理漏洞是禍源

南京疫情的發展，印證了一位病毒學家早期的判斷：機場人員出現了聚集性感染，一定是機場的日常防疫出現了重大的漏洞，是人禍。中國工程院院士張伯禮次7月25日也對媒體表示，此番疫情說明南京祿口機場存在漏洞，可能在垃圾處理、機場清掃、貨倉清掃等方面存在不嚴謹的地方，需要更細緻的排查以堵住漏洞。

有內地媒體援引知情人士消息揭露了祿口機場境外航班管理漏洞細節，「保潔公司是外包作業，機場認為是外包公司管理，外包公司以為是機場管理，結果兩邊都不管，出了大問題；同一個公司既負責國內航班也負責國外航班，導致了交叉感染；保潔人員同家屬混住。」

目前，南京祿口機場所屬的東部機場集團有限公司黨委書記、董事長馮軍已經被停職。

2021年7月25日7時起，南京在市域邊界公路暫設68個離城查驗點，對從公路離開南京的駕乘人員進行核酸陰性證明核驗和健康碼查驗。（新華社）

地方政府遲滯防控加大擴散

自7月20日晚11時許發出關於祿口機場檢出9例陽性病例的通報後，南京市委市政府已發布了多條重要通告，並通過官方公眾號還推送了多條涉防控疫情的重要提醒和重要消息。

官方7月21日發布的第1號通告中明確寫到：確需離寧者，需持有48小時內核酸檢測陰性證明（自7月21日0時起實施）。同樣在21日發布的第3號通告則進一步指出，通過公路駕車離寧的司乘人員應持有48小時內核酸檢測陰性證明。但直到25日7時許，在南京市域各高速公路及市域邊界的68處「離寧查驗點」才正式設立，對經公路駕乘車輛離寧人員進行核酸陰性證明和健康碼查驗。

1號通告還稱，各類網約車應嚴禁紅黃碼人員搭乘。但實際上，之後是四、五天內，並未有機構推動和監控網約車司機對蘇康碼的檢查。7月23日晚，一夜之間，不少南京市民蘇康碼由綠變黃。但是實際不僅有在機場逗留人員依然是綠碼，還有路過祿口機場的司機就變成了黃碼，甚至還有網民反饋，他們也對於自己蘇康碼變黃毫無頭緒，似乎很難找到自己與祿口機場的聯繫。

南京官方第2號和第5號則通告將開展兩輪全市全員核酸檢測。但是中間全員混篩檢測點、祿口機場專門檢測點、具有檢測能力但需自費的醫療機構、火車站內供離寧人員專門檢測點含混不清，且存在較嚴重的人員聚集情況。

基層防控意識淡薄

本次南京疫情的感染者軌跡經過梳理，一個令人擔憂的現象浮現出來：在這場疫情防控中，作為機場之後的第二道防線，基層醫療機構和發熱門診沒有發揮應有的作用。

目前已公布的南京新冠陽性患者活動軌跡顯示，過去兩周內，有至少17位患者曾去過醫院、社區衛生服務中心或私人診所就診、陪診、探視或因故停留。其中，至少有8名感染者是因本人身體不適前往就診的。而基層醫療機構未能在第一時間識別出發熱病人。

這與半年前河北石家莊正定國際機場周邊鄉村地區爆發聚集性疫情的情況類似。如果說，石家莊發生這種情況是中國疫情防控中第一次出現這樣的疏漏是因為經驗不足準備不夠，那麼半年後南京疫情再有類似疏漏只能說是管理不善加防控意識淡薄。

在新冠肺炎疫情已經爆發一年多，中國已經有了足夠防控經驗的背景下，作為東部發達省份省會的南京，卻因為層層疏漏導致疫情延續，期間暴露出管理問題的不僅是祿口機場的管理層，還有南京市政府的疫情管控能力以及包括南京在內的基層防控短板，更是再一次揭開了南京「一流城市二流管理」尷尬現實。