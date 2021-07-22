鵬城身邊事｜深圳擬建設大灣區國際免稅城　實施「十大消費行動」

深圳市人民政府辦公廳近日印發《關於促進消費擴容提質創造消費新需求的行動方案（2021—2023年）》（下稱《方案》），提到要實施「十大消費行動」共40條措施，打造世界級地標性商圈，建設大灣區國際免稅城等。



據《深圳商報》報道，「十大消費行動」包括服務消費提質擴容行動、大宗消費提檔升級行動、消費新業態新模式培育行動、國際化特色消費平台創建行動、消費品牌提升行動、替代企業支持行動、現代流通體系建設行動、公共消費引領示範行動、金融助力消費行動、消費市場環境優化行動，其總體目標是力爭通過約3年時間的努力，實現消費環境、消費品質顯著提升，品牌集聚、時尚引領享譽全球，新型消費、升級消費蓬勃發展，高質量商品和服務供給能力持續增強，商業創新力、競爭力、影響力躍上新水平，國際消費中心城市建設邁上新台階。

《方案》又提到要打造全國領先、全球知名的「醫美之都」，要規劃建設國際醫療城，進一步優化港澳獨資、合資醫療機構設立審批流程，試點開展國際醫院評審認證等，並支持醫療美容機構集團化發展，引導醫療美容醫院、門診部、診所等機構精細化管理和規範化發展等。另外，還要打造文化消費新空間，建設以「新時代十大文化設施」為代表的重大文化設施，推進水貝珠寶聚集區、大芬油畫村、三聯水晶玉石村、龍華大浪時尚小鎮、華強北科技時尚街區等特色文化消費集聚區建設，以及要加快建設都市型便民體育健身設施等。

《方案》進一步提到要打造國際黃金珠寶消費中心，建設中國（深圳）珠寶玉石交易中心，設立全國珠寶電商交易平台，培育一批具有國際影響力的黃金珠寶品牌企業，打造民間黃金回購和儲備中心，並探索建立「非標準金」的統一定價模式，定期發布黃金回收利用指導價格，推動黃金回購業務規範化、規模化，促進民間存量黃金再流通交易市場發展等。

最後，《方案》提出要打造標誌性多元化消費平台，高水平規劃建設香蜜湖新金融中心，力爭引進百億級高端百貨購物平台；高標準建設獨具濱海特色的後海超級商業區，打造集高端消費目的地和標誌性城市景觀於一體的世界級地標性商圈；並要充分發揮華強北「中國電子第一街」品牌效應，構建集批發零售於一體的國際消費電子展示交易平台和全球消費電子新品首發地標。另外，還要探索建立大灣區國際免稅城，推動設立市內免稅店，積極爭取放寬服務對象、提升免稅購物額度等，支持出境免稅店經營國產品實行退（免）稅政策，並打造服務灣區、輻射全球的國際高端商品和國內精品展銷平台等。