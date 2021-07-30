東京奧運｜體操國手失金網民痛斥「東盜主」　港專家拆解是否有理

東京奧運會男子體操全能項目引發熱議，中國選手肖若騰周三（28日）對戰日本選手橋本大輝落敗僅獲亞軍，但就賽場表現而言，不少觀眾卻認為冠軍應該是肖若騰，橋本大輝落地不穩兼出界、裁判打分等問題更是引發各界不滿和質疑。

事件之後持續發酵，大量中國網民紛紛在社交網站抒發不滿甚至痛罵日方，更有人指日本是「東盜主」。

對此，有本身是男子競技體操前國際裁判的香港政界人士就分數問題作出解釋，認為其總括而言還是在合理範圍內。



裁判打分惹軒然大波 網民：眼睛不用可以捐了

東京奧運體操男子全能決賽周三晚上登場，被認為發揮穩定的肖若騰，在這一戰6項共獲得88.065分，但少於東道主代表橋本大輝，後者以88.465分收穫金牌。然而賽果引發巨大爭議，因橋本大輝在跳馬環節出現嚴重失誤，甚至一隻腳明顯出線，但即便如此他在這一環節也拿到了14.7的高分，腳出界這一失誤僅被扣0.1分。同時，肖若騰在這一環節沒有失誤，但卻同樣只拿到14.7分。裁判表示，肖若騰在落地後沒有跟裁判致意，所以扣掉0.3分。

對裁判打分公正性的質疑、不解和憤怒隨即充斥中國輿論場，網民紛紛嘲諷「裁判的眼睛不用可以捐了」、「日本直接給本國的運動員一人一塊金牌算了，還辦什麼奧運啊」，甚至有人專門改圖解釋「東盜主」一詞，以諷刺賽果；至於橋本大輝本人的Instagram（IG）亦遭到中國網民洗版。

而除了一般網民，許多名人亦紛紛抒發己見，如前體操運動員、奧運冠軍李小鵬發文感嘆「哎不是我看不懂，是我看得太懂了」；陳一冰亦表示「我也很想問裁判為什麼，我們以前從來沒經歷過這種扣分！我認為肖若騰就應該是冠軍，這樣的結果沒有任何辦法解決，令人憋屈又難受。」、「兩人難度一樣，肖若騰只是踩線而橋本大輝落地時完全跨出界外，這樣的得分完全是東道主優勢」。

另外，有網民挖掘後發現，是次比賽中跳馬項目的主裁判富田洋之，是日本的體操運動員兼裁判。而日本男子團體的四個運動員中，有兩個都是富田洋之的徒弟。

事件亦惹來媒體評論，如澎湃新聞刊文《金牌被「偷」走之後……》稱，東道主在打分項目的優勢，是任何一屆大賽都無法規避的，這就是奧林匹克的「潛規則」，「我們能做的，就是爭取在體操和其他項目中，在該主管協會擁有更大的話語權」。共青團則引述奧林匹克之父顧拜旦的話發文：「啊，體育，你就是正義！你體現了社會生活中追求不到的公平合理……啊，體育，你就是榮譽！榮譽的贏得要公正無私，反之便毫無意義。有人耍弄見不得人的詭計，以此達到欺騙同伴的目的，他內心深處卻受着恥辱的絞縊。有朝一日被人識破，就會落得名聲掃地。」

東道主到底有無得益？前國際裁判解畫

對於引發極大爭議的賽果，本身為男子競技體操前國際裁判的香港新民黨成員甘文鋒，周四（29日）特意在Facebook發文，提及就外界認為橋本大輝分數過高導致中國最後輸了金牌這點而言，他認為是有點誇張了。

甘文鋒解釋，跳馬的得分是有兩個細分，即Execution（完成水平）及Difficulty（技巧難度）所組成，而橋本大煇那一跳的難度動作是5.6，如果他的演出沒有瑕疵可得10分，即他這一跳最高得分應該有15.6分。

甘續指，橋本比較顯著的瑕疵是落地不穩，踏了一大步加一隻腳出界，根據例書，一大步扣0.3分，一隻腳出界扣0.1，「就是這0.4分，不多也不少」。當討論14.7分是高是低還是合理時，他表示其實就很簡單，稱：「你說說除了落地那一步要扣0.4之外，由踏上踏板推手騰空到落地還有甚麼分可以扣﹖」

甘文鋒為男子競技體操前國際裁判。（甘文鋒Facebook專頁）

而就着評分，甘亦曾代入裁判角色，「第一騰空沒扣，第二騰空開始身體有點曲扣0.1，轉體時轉速夠，直體保持得很好，但軸心不穩偏向一邊可扣0.1或0.3，最後是落地預備動作不足，這是肯定的中錯扣0.3，基本上就是扣0.5至0.7。反正連落地的0.4，我第一次評14.7，第二次評14.5，和最後出來的分數差0至0.2」。甘強調，總括而言他認為14.7的分數還是在合理範圍內。

最後他補充道，制度上有5個裁判給E分（Execution），最高最低不要，可確保分數相對客觀；比賽中，裁判亦不會跟運動員走，即其會留在一個項目，給6組運動員的分數，以確保在同一個項目上，以相同標準給所有運動員分數，令比賽在一個公平的制度下進行。