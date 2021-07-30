東京奧運｜肖若騰不敵日本天才少年摘銀？　騰訊致歉稱用詞不當

東京奧運會男子體操全能項目周三晚（28日）舉行，中國選手肖若騰奪銀後，騰訊體育題為「肖若騰不敵日本19歲天才少年摘銀」的報道引發熱議。

日本選手橋本大輝在比賽過程中出現明顯失誤卻仍獲冠軍，因此「不敵」兩字也被批不恰當。周四（29日）凌晨，騰訊體育致歉稱將嚴格把關，加強管理。



當晚比賽結束後，騰訊體育發表題為「奧運-體操男子全能肖若騰不敵日本19歲天才少年摘銀 孫煒位列第四」的文章，標題中「不敵」二字引發網民廣泛關注。

有網民質疑：

「發文不審核的嗎」。



「你腦殼被橋本大輝出界的腳踢了吧」。



「一個掙中國人錢的企業，在大家群情激憤之時以那種文字作為標題，極大地傷害了國人感情」。



騰訊體育致歉。（微博）

隨後，相關報道的標題被修改為「奧運-體操男子全能肖若騰遺憾摘銀 裁判打分惹爭議」。騰訊體育亦在官方微博致歉，「2020東京奧運會體操男子個人全能決賽后，騰訊體育發布文章用詞不當，我們在此誠摯致歉，後續我們將嚴格把關，加強管理。」

當晚比賽中，日本選手橋本大輝在跳馬項目中失誤，在腳明顯出界的情況下仍取得14.700分，且最終獲得冠軍；而中國選手肖若騰則在單槓項目中發揮穩定被扣0.3分，且申訴失敗，因此裁判打分等問題便成為人們熱議的焦點。