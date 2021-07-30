有片｜廣州暴雨地鐵站雨水倒灌　月台被淹浸大批乘客涉水慌張走避

廣東廣州周五（30日）遭受暴雨影響，其中大量雨水湧進了地鐵21號線神舟路站，導致月台被淹浸，為繼鄭州地鐵後再有內地城市的地鐵站於近期承受雨水倒灌。廣州地鐵集團發布消息指，站內乘客已全部安全疏散，目前進水點已封堵。



片段顯示，大量積水布滿神舟站內，民眾紛紛涉水而行甚至慌張走避，更有照片顯示有人需站到扶手電梯上以避水流。不過較鄭州地鐵慶幸的是，湧入的積水主要在月台，水流沿樓梯湧入，但車廂內沒有出現積水。

下午1時多，廣州地鐵官方微博發布消息稱，神舟路站因暴雨影響暫停服務，列車在神舟路站雙向不停站通過，隨後又先後更新稱，黃村至員村、蘇元至增城廣場執行小交路，取消全線快車運行，黃村站至蘇元站已啟動公交接駁；車站啟動應急預案，站內乘客已全部安全疏散，工作人員正全力處理，目前進水點已封堵。

至於水浸原因，黃埔區應急管理局通報指，初判為地鐵出入口施工影響，導致擋土牆倒塌，排水系統不暢。

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另據廣州市突發事件預警信息發布中心官方微博下午1時23分發布的風雨實況，天河區、黃埔區、白雲區、增城區在當時剛過去的1小時出現中到強雷雨，黃埔區聯和街錄得全市最大累積雨量74.4毫米，天河區平均雨量18.7毫米，鳳凰街錄得天河區最大累積雨量69.5毫米，天河南二路錄得天河區最大陣風12.6米每秒（6級），而天河、黃埔區暴雨橙色，越秀、南沙、增城區暴雨黃色，越秀、海珠、天河、黃埔、從化區雷雨大風黃色預警信號正在生效中。

廣州市氣象台監測，當地已達啟動氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應標準。市氣象災害應急指揮部決定自周五下午1時35分起啟動廣州市氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應。