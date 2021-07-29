鄭州暴雨｜「雨衣爸爸」地鐵站悼愛女　被質疑炒作後同事家屬力挺

河南鄭州市日前暴雨成災，地鐵5號線水浸事故更造成14人死亡。事件過去一段時間，但家屬傷痛顯然未平，一名男子周二（27日）被拍到在晴天身穿深藍色雨衣、戴着黑色墨鏡地坐在地鐵站前，令許多網民稱之為「雨衣爸爸」。事件雖然一度被部分人質疑是炒作，不過知情人士透露，「雨衣爸爸」確實是14名遇難者之一張某月的父親。



地鐵5號線「7.20事件」中共有14人遇難，包括3男11女。鄭州市防汛抗旱指揮部日前公布遇難者名單，14名遇難者的年齡、籍貫（居住地）亦已披露。據了解，鄭州地鐵水浸時，張某月正和丈夫並排而坐，直到洪水湧進車廂沖散二人，張後來也就此與兩歲的孩子天人永隔。

張父用了黑色墨跡筆在一塊紙板寫上「妞妞：爸爸還想接你回家」。（紅星新聞）

照片中，張父用了黑色墨跡筆在一塊紙板寫上「妞妞：爸爸還想接你回家」，令許多人為之動容，「雨衣爸爸」成為熱話。不過隨即有一些網民質疑其是有心人的炒作，例如質疑其打扮等。

對此，有母親是張父同事的知情人士張父的身份作證，「目前單位的領導和同事都不敢去打擾他，想讓他自己一個人安靜安靜」。張父的另一位同事亦指，他在看到網上鋪天蓋地的質疑後氣得都睡不着覺，強調張父只是很難過，但他可以自己選擇祭奠的方式。

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周三（28日），張某月的家屬發聲，張母毛女士表示，愛女出事後，他們並沒有心思上網，所以根本不知道網上的質疑。張某月姑姑亦強調，事件肯定不是炒作，又提及目前當事人已精疲力盡，需要避免打擾。

另外，有心理諮詢師認為，從穿着和行為來看，張父可能出現了創傷後應激障礙（PTSD），對去世的女兒感到內疚和自責，不願承認對方已離開，其身穿雨衣到地鐵站，也許就是想回到暴雨成災的那天再見女兒一面。