東京奧運｜中國女排連敗遭批拍太多廣告　官媒護航：疫情影響磨合

東京奧運如火如荼地舉行，賽前被視為金牌大熱的中國女排，卻在今屆奧運分組賽暫時3戰全敗，瀕臨出局，令不少人大跌眼鏡。期間，網絡上出現了一些不中聽的聲音，例如批評女排「拍太多廣告」等。

對此，內地媒體紛紛發表評論鼓勵中國女排，《澎湃新聞》認為，以廣告等責難女排是毫無根據；官媒《人民日報》更強調，中國女排與冠軍從未劃等號，而越是在困難面前，球隊與球迷越要團結一致。



在經歷了與俄羅斯一役頗為悲壯的失利後，中國女排已站在了小組出局的懸崖邊緣，且在首兩場對土耳其和美國的比賽中，比分更都是0比3「吞蛋」。《澎湃新聞》的觀點文章認為，賽果與外界預判相去甚遠，失望的情緒不可避免，但恰恰是這樣一個最危險的時刻，民眾作為女排身後最堅強的後盾或許更應理性看待中國女排在奧運中的表現，給予更多的支持。

對於網上有聲音批評「女排早就變成女團了」、「我又看到了她們在做廣告」，甚至自由人王夢潔被罵上熱搜等，文章表示，在體育走向商業化下，紛至沓來的廣告贊助和高流量歷來是優秀運動員和運動隊的標配，故以廣告等責難女排的訓練成果毫無根據，而打江山容易、守江山難下，奧運賽場上的一局甚至一球得失都可能左右到賽果，「如果與美國女排打成27比29的第一局獲勝的是我們……如果與俄羅斯女排的最後一球攔網沒有出界，也許現在的情況會有所不同」。

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文章進一步稱，中國女排與冠軍之間從來沒有劃等號，與其劃等號的，從來只是永不放棄，逆境拼搏，而拼搏精神才是女排的立身之本。就最後對意大利和阿根廷的兩場生死戰，文章強調一如既往支持她們走到最後才是最好的選擇。

《人民日報》則指出，當今世界排壇競爭激烈，強隊的實力在伯仲之間，雖然中國女排近年連戰連捷，但這更多是依託於團隊作戰，實力並非全面壓制，同時持續近兩年的新冠肺炎疫情使比賽大幅減少，女排也就此缺少了解對手、磨合隊伍的機會。文章又提到女排的傷病問題，並引述教練郎平指「老將帶傷在場上一直堅持，但奧運會的壓力太大了」。

對於最後兩場比賽，文章稱，徹底卸掉冠軍包袱與對手好好拼一場，享受奧運會比賽，「這又何嘗不是中國女排的另一種成長？」；文章又強調中國女排之所以為人們所稱頌，不只是順境時乘風破浪，更在於逆境中倔強地昂起頭，無論最終結果如何，只要拼出精氣神，中國女排的旗幟就依然閃亮。