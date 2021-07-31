東京奧運︱女排賽場大播洗腦歌《小蘋果》　唯一中國MC談選歌細節

中國女排在東京奧運表現慘淡，目前三戰全敗更已在周六（31日）提前出局，不論稍後對意大利賽果如何皆宣告衛冕失敗。

不過每逢中國隊比賽時，場上總會響起很多人熟悉的旋律，如《小蘋果》、《卡路里》、《男兒當自強》等在華語圈膾炙人口的歌曲，甚至曾響起老版《西遊記》的片頭曲，在賽果以外同樣挑起外界的關注。

這些背景音樂為沒有觀眾互動的本屆奧運調節賽場氣氛，而歌單是由東京奧運會體育展示團隊工作人員李和林所選，其也是團隊中唯一的中國人。



7月25日，東京奧運會女排小組賽，中國女排直落三局不敵土耳其。（中新社）

中國女排在首場迎戰土耳其女排時，場上於休息時間響起了不少中文「神曲」，包括《小蘋果》、《卡路里》、《最炫民族風》甚至TFBOYS的《青春修煉手冊》等。在一次朱婷扣球得分後，現場更響起老版《西遊記》片頭曲《雲宮迅音》的旋律，引發網民熱議，「我還以為我家電視串台了」、「女排聽了會不會笑場」。

相比之下，土耳其女排並沒有本隊專屬應援曲，但當她們得分時，場上仍會響起很多經典名曲，如美國搖滾樂隊Guns N' Roses的歌曲。這些歌曲皆是主辦方出於空場舉辦下現場氣氛的考慮而讓現場DJ準備，冀讓電視前的觀眾更有帶入感，而且也不限於室內排球項目，如在女子三人籃球項目的比賽中，日本隊登場的背景音樂就選用了經典動畫《男兒當入樽》的歌曲《好想大聲說喜歡你》。

歌單由李和林所選。（人民日報）

據悉，中國女排的歌單多達100多首歌曲，其是由負責排球賽場的日文和英文播報工作的李和林所挑選。李和林近日向《新京報》、《人民日報》等媒體透露更多工作細節。他表示，在奧運會上，DJ和MC的角色是分開的，當中DJ負責音樂的控制，MC負責主持，而自己這次的角色是MC，且應該是這屆奧運會上唯一來自中國的MC，也是唯一來自中國的體育展示工作人員。

其實，除了這次奧運會，過往的比賽中也放過中國歌曲，如在2004年雅典奧運會的籃球賽場上，周杰倫的《龍拳》就曾響徹。李和林表示，從他的經驗來看，DJ在賽前其實都會準備每個參賽隊伍的音樂，參賽隊伍也會主動提供喜歡的音樂，而這本來是沙灘排球中是一個常見的習慣，其一直以來充滿娛樂元素。

就他理解，國際排聯近年開始推行室內排球的娛樂化（沙排化），是為推廣室內排球運動所作出的努力之一，這是一個非常好的趨勢，因加入娛樂元素的排球比賽氣氛明顯更加熱烈，收視率的提高也會讓更多的年輕人愛上該運動。

他續指，東京奧組委對現場音樂的版權進行了非常寬鬆的授權，DJ可在免報批審核下，自由使用任何自己認可的歌曲。而在奧運前，他主動和DJ溝通，將自己在此前比賽中常用的中國音樂，以及中國女排隊員自己推薦的音樂整理成表給予他們，由此便出現對土耳其隊比賽中的一幕。但對於上了熱搜，他表示這也是自己始料未及的。

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李和林進一步透露，雖然現場缺少了觀眾，觀眾的反應無從得知，但他們團隊其他來自日本、美國、奧地利等地的同事，都覺得這些中國歌曲的旋律非常適合排球比賽，他也相信中國隊員聽到熟悉的音樂會有在主場作戰的感覺，但就強調希望音樂不要影響到隊員的發揮，自己也會為此和隊員保持溝通。

對於現時中國女排的低潮，李和林強調自己依然想用音樂告訴她們：「贏了一起狂，輸了一起扛，我們陪著你們。」