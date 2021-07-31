千年大計｜雄安新區再傳重大進展　北京部委所屬機構今年搬遷

由中共總書記習近平拍板的「千年大計、國家大事」之城雄安新區，其建設進度近日有新消息。按照總體工作部署，從今年起將以在北京部委所屬高校、醫院和央企總部為重點，分期分批推動相關非首都功能向雄安新區疏解。



新華社7月30日報道，京津冀協同發展領導小組辦公室有關負責人透露，近期要針對率先啟動的高校、醫院、央企總部等非首都功能疏解項目，制定具體實施辦法，進一步明確年度重點工作和時間表、路線圖，成熟一個、實施一個，成熟一批、實施一批。

該負責人表示，按照中共中央、國務院決策部署，經過近兩年時間反覆研究論證，已經構建形成了進一步推進北京非首都功能疏解的「1+N+X」方案政策體系，包括進一步推進北京非首都功能疏解的總體思路舉措，相關領域非首都功能疏解的具體舉措，户籍、教育、醫療衛生、社保、中共中央預算內投資、住房等激勵約束政策。

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這位負責人還透露，下一步，將制定出台支持北京城市副中心高質量發展的意見，加快建設副中心行政辦公區二期重大項目和公共服務配套設施，有序推進中心城區北京市屬非首都功能向副中心疏解。

據負責人介紹，京津冀協同發展戰略實施以來，北京非首都功能增量得到嚴控。按照「能不增則不增、能少增則少增」的總體要求，嚴格審批北京市域範圍內投資項目，一批原本打算在北京新增的非首都功能設在了京外。實施更加嚴格的產業准入標準，累計不予辦理新設立或變更登記業務超過2.3萬件。

在嚴控增量的同時，部分北京非首都功能存量有序疏解。推動一批區域性批發市場、一般製造業企業、學校、醫院等非首都功能有序疏解。2014年以來，已有20多所北京市屬學校、醫院向京郊轉移，疏解一般製造業企業累計約3,000家，疏解提升區域性批發市場和物流中心累計約1,000個。

從整體上看，北京非首都功能疏解空間格局正在加快構建。推動雄安新區從規劃階段轉入大規模建設階段，近兩年加快推進120多個重大項目建設，高峰時期有20多萬建設者在有序施工。北京城市副中心加快建設，北京市級機關35個部門共1.2萬人搬入副中心辦公。2020年北京常住人口2,189.3萬人，控制在2,300萬人以內的目標順利完成。

雄安站是京雄城際鐵路規模最大的新建車站。（中國鐵路）

這位負責人還談到如何理解疏解北京非首都功能是京津冀協同發展的「牛鼻子」的問題。他說，通過疏解北京非首都功能，破解因大量功能和人口集聚帶來的交通擁堵、資源過載、污染嚴重等問題，調整經濟結構和空間結構，探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式，走出一條中國特色解決「大城市病」的路子。

推進北京非首都功能疏解，不是要限制北京發展，而是立足北京全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心功能定位，推動北京實現高端引領、創新驅動、綠色低碳的高質量發展，建設和諧、宜居、美麗的大國首都。