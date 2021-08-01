河南暴雨｜暴風雨再襲豫北　樹倒大面積停電　炸壩洩洪保濬縣古城

繼河南省鄭州市暴雨成災，同省的鶴壁市濬縣昨日（7月31日）亦受惡劣天氣影響，在晚上迎來一輪罕見的暴風雨及雷電天氣，導致該縣大面積停電，大量樹木、高壓電線被吹倒，部分路段漏電。

濬縣西陳村的堤壩是該縣西側的最後一道防線，洪水一旦湧入縣城，後果不堪設想。為了保住濬縣古城和滑縣城區，該縣王莊鎮在圈裏分洪口炸壩洩洪，多數村莊變成一片澤國。



7月31日，濬縣等豫北地區晚上9時許出現暴風雨及雷電天氣。（微博@瘋子才念念不忘）

《21世紀經濟報道》報道，昨日下午6時許，王莊鎮圈裏洩洪口開始炸壩洩洪。有知情者透露，昨日是王莊鎮圈裏第一次爆破分洪，現在已經連續3次拓寬洩洪口，濬縣縣城兩條防線紛紛告急，一條是城西的共渠漫堤，西陳村大堤危在旦夕；另一條仍在洩洪的衛河，該河從濬縣穿城而過，「一旦不保，必然危及縣城」。

西陳村大堤義工透露，昨日共渠水位仍然上漲，前線需要不斷加固河堤，但濬縣等豫北地區晚上9時許有暴風雨及雷電天氣。濬縣居民稱，當晚閃電、暴風雨交加，該縣除了大壩一線外，多地均出現大面積停電、斷網情況。此外，縣內有大量大樹被刮翻，甚至被連根拔起，橫卧馬路中間，高壓電線亦吹斷，多處漏電。

鶴壁濬縣西陳村堤壩中間段，前晚多處突發管湧和出現裂縫，截止昨日凌晨3時許才成功搶險防護堤。參加搶險的魯先生稱，該堤壩是濬縣縣城最後一道防線，雖然搶險成功，但他認為上游仍在洩洪，共渠洪水仍舊高位運行，水位不斷上漲，另經過長時間浸泡，大堤正在變軟，很多地方都會出現管湧，因此大堤並不牢固。

據介紹，位於濬縣縣城北方的王莊圈裏是小灘坡蓄滯洪區的重要關口。在昨日炸壩洩洪前，該處已被掘開的洩洪口長約50米，寬約5米，衛河流向小灘坡蓄滯洪區的水流流速很快，附近的村莊已經被淹沒。河南省前日（7月30日）凌晨零時已緊急啟用位於鶴壁市的濬縣、安陽市的內黃縣境內的小灘坡蓄滯洪區，蓄滯洪區為黃河沖積平原，區內包含4個鄉鎮、42個村莊，涉及人口6萬多人。

鶴壁市防汛抗旱指揮部辦公室副主任、應急管理局副局長常現順稱，啟用小灘坡蓄滯洪區的主要目的是保住濬縣古城和滑縣城區；若不啟用，安陽滑縣城和鶴壁濬縣城勢必被淹。小灘坡蓄滯洪區啟用後洩洪正常，目前鶴壁的蓄滯洪區已全部啟用。他表示，小灘坡蓄滯洪區的啟用並不意味現有危機解除，最大的困難是強降雨造成蓄滯洪區，包括河堤的長期浸泡，蓄滯洪區和河流區域相互漫溢、倒灌，直接威脅濬縣城和滑縣城，因此防洪形勢仍然嚴峻。