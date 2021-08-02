吳亦凡涉強姦未成年少女案傳供出同夥　殃及新加坡知名歌手林俊傑

涉嫌強姦未成年少女的吳亦凡被大陸警方拘留，稍早大陸微博網友瘋傳此事件波及到林俊傑等藝人。



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林俊傑所屬的JFJ火速在微博發表律師聲明澄清，表示：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」

林俊傑的公司委託上海九澤律師事務所發表3點聲明，當中列出一大串的微博用戶，要求他們即刻刪除涉嫌侵害林俊傑名譽的不實信息，表明公司已經蒐證完畢，即將提起訴訟程序，「本所將密切關注網絡輿情，對侵權行為進行持續取證，並追責到底，以維護林俊傑先生的合法權益」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】