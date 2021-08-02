吳亦凡涉強姦未成年少女案傳供出同夥　殃及新加坡知名歌手林俊傑

涉嫌強姦未成年少女的吳亦凡被大陸警方拘留，稍早大陸微博網友瘋傳此事件波及到林俊傑等藝人。
相關圖輯：吳亦凡遭都美竹爆性事兼指控誘姦未成年 回應：若有自己進監獄（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+34
林俊傑所屬的JFJ火速在微博發表律師聲明澄清，表示：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」
林俊傑的公司委託上海九澤律師事務所發表3點聲明，當中列出一大串的微博用戶，要求他們即刻刪除涉嫌侵害林俊傑名譽的不實信息，表明公司已經蒐證完畢，即將提起訴訟程序，「本所將密切關注網絡輿情，對侵權行為進行持續取證，並追責到底，以維護林俊傑先生的合法權益」。
相關圖輯：吳亦凡三年前否認夜店攬女 涉事影片再瘋傳網民大呼冇得抵賴（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
相關圖輯：10年鐵粉離棄吳亦凡 長文爆親睹《中國新說唱》「噁心」選妃過程（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+2
相關圖輯：吳亦凡被前女團成員張丹三爆料 事主爆曾被男方在飯局中摸胸（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+29
台女收到「吳亦凡」求救簡訊 稱差5千可保釋：我會為你寫一首rap吳亦凡遭控迷姦 內地律師指屬「八大重罪」 如涉這些情節可判死吳亦凡性醜聞懶人包！一文看清全部情慾對話 流量小生一晚玩完吳亦凡官方後援會要求網友勿傳謠造謠 都美竹消失一天後發聲吳亦凡風波持續發酵多品牌急割席 Lancôme、LV恢復相關微博惹議都美竹姐姐：吳亦凡事件有9名受害者 最小的十六七歲揭吳亦凡「選妃」式誘姦未成年少女醜聞 都美竹是何方神聖？吳亦凡陷性醜聞遭狠批之際 鄭爽現身求原諒：願接受大眾批評教導吳亦凡桃色風波真假未明？ 「流量之王」偶像泡沫恐已爆破吳亦凡｜陷粉絲刷榜、雙國籍等爭議 即興饒舌「大碗寬麵」遭恥笑
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】